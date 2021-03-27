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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus mühendisin Likya Yolu yolculuğu

DHA

Rus mühendisin Likya Yolu yolculuğu


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)RUS mühendis Mikhail Zakrevsrii (30) ilk kez geldiği Türkiye'de, Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Rus mühendis, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden başladığı Likya Yolu yürüyüşünün 16´ncı gününde Demre'ye ulaştı.
Rus elektrik mühendisi Mikhail Zakrevsrii, geçen yıl Likya Yolu'nda yürüyüşü yapan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, bu yolun tamamını yürümek için 9 Mart günü Antalya'ya geldi. Rusya'nın Vladivostok şehrinden uçakla Antalya'ya gelen Rus mühendis, 10 Mart Çarşamba günü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yürüyüşüne başladı. Günde ortalama 30 kilometre yürüyen Rus mühendis, geceleri ise çadırda geçirdi. Yol üzerindeki tüm antik kentleri gezen ve 16 günde toplam 343 kilometre yol yürüyen Zakrevsrii, 16 gün sonra Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı'na geldi. Toplam 540 kilometre yol yürüyecek olan Zakrevsrii, yürüyüşü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bitirecek.
Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen Mikhail Zakrevsrii, "Geçen yıl bir arkadaşım Türkiye'ye gelerek, Likya Yolu'nun tamamını yürüdü. Bana çektiği fotoğrafları ve videoları gösterdi. Hiçbir sorun yaşamadığını, Türkiye'nin çok güzel ve güvenli bir ülke olduğunu, Türklerin çok yardımsever olduğunu anlattı. Ben de bu yıl Likya Yolu'nun tamamını yürümeye karar verdim. Bunun için geldim. Gerçekten şu ana kadar müthiş güzelliklerle dolu bir rotada yürüdüm. Her yer tarih dolu. Geçtiğim her yerde bana insanlar domates, nar, portakal, çay ikram ediyor. Ben gelirken benim yaşadığım Vladivostok şehrinde gündüz bile hava sıcaklığı eksi 20 derecelerdeydi. Burada çok güzel bir hava var. Son 2-3 gündür geceleri biraz soğuk oldu. Onun dışında çok güzel güneşli günler geçirdim. Yürüyüş için çok uygun bir mevsim. Bu nedenle günde 30 kilometreye kadar yol yapabiliyorum. Çok hızlı yürüyorum. Yürüyüşü bitirme tarihim hava koşullarına göre belirlenecek. Ama Likya Yolu'nun tamamını yürüyeceğim. Benim için unutulmaz bir tatil olacak. Likya Yolu'nda görülmesi gereken çok şey var. Ben de arkadaşlarıma anlatacağım. Likya Yolu'nda yürümelerini sağlayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-03-27 10:29:52

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