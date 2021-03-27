Bas¸kan Ulutas¸ ikinci doz as¸ısını oldu

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Kas¸ Belediye Bas¸kanıMutlu Ulutas¸, ikinci doz yeni tip Korona viru¨s (Covid19) as¸ısını oldu.

Sagˆlık Bakanlıgˆınca yu¨ru¨tu¨len Covid19 as¸ı c¸alıs¸maları kapsamında Kas¸ Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸, ikinci doz as¸ısını yaptırdı. Kas¸ Devlet Hastanesinde as¸ısını yaptıran Bas¸kan Ulutas¸, , “Sagˆlık Bakanlıgˆımızın belirlemis¸ oldugˆu takvime go¨re ikinci doz Covid19 as¸ımızı olduk. Daha sagˆlıklı ve daha gu¨zel yarınlar ic¸in sırası gelen bu¨tu¨n vatandas¸larımızın as¸ı olmaları bu¨yu¨k o¨nem arz etmektedir. Bu vesileyle pandeminin bas¸ladıgˆı gu¨nden bugu¨ne fedakarca mu¨cadele eden tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza tes¸ekku¨r ediyorum.” dedi.

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