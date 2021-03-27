Bas¸kan Ulutas¸ ikinci doz as¸ısını oldu

Kas¸ Belediye Bas¸kanıMutlu Ulutas¸, ikinci doz yeni tip Korona viru¨s (Covid19) as¸ısını oldu.
Sagˆlık Bakanlıgˆınca yu¨ru¨tu¨len Covid19 as¸ı c¸alıs¸maları kapsamında Kas¸ Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸, ikinci doz as¸ısını yaptırdı. Kas¸ Devlet Hastanesinde as¸ısını yaptıran Bas¸kan Ulutas¸, , “Sagˆlık Bakanlıgˆımızın belirlemis¸ oldugˆu takvime go¨re ikinci doz Covid19 as¸ımızı olduk. Daha sagˆlıklı ve daha gu¨zel yarınlar ic¸in sırası gelen bu¨tu¨n vatandas¸larımızın as¸ı olmaları bu¨yu¨k o¨nem arz etmektedir. Bu vesileyle pandeminin bas¸ladıgˆı gu¨nden bugu¨ne fedakarca mu¨cadele eden tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza tes¸ekku¨r ediyorum.” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.