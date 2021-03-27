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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: Hedefimiz ince bağırsak ve akciğer nakli

DHA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: Hedefimiz ince bağırsak ve akciğer nakli


ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakillerini çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Akdeniz Organ Nakli Günleri'nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Özkan, hedeflerinin ince bağırsak ve akciğer nakilleri olduğunu söyledi.
Akdeniz Organ Nakli Günleri, Covid-19 döneminde Laparoskopik Donör Nefrektomi ve Böbrek Nakli Alıcı Operasyonu Eğitim Toplantısı ile başladı. Çevrim içi olarak düzenlenen ve ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı toplantının açılış konuşmalarını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldeğez yaptı.
Konuşmasına 2020 yılı eylül ayında vefat eden Akdeniz Üniversitesi'nin kurucu rektörü, doku ve organ nakli uygulamalarının Türkiye'deki öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu saygı, rahmet ve özlemle anarak başlayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Üniversite hastanemiz ve onun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitümüz ile kıymetli hocamızdan teslim aldığımız bayrağı layıkıyla taşımak için çalışıyoruz" dedi.
'ÇITAYI YUKARI TAŞIMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ'
Türkiye'nin son 40 yılda organ nakli alanında yakaladığı büyük atılımda Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun önemli bir payı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:
"Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 830 böbrek, 647 karaciğer, 107 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 4 ekstremite ve 1 rahim nakli gerçekleştirildi. Pandemi dönemi her şeyi olduğu gibi organ nakli konusundaki çalışmaları da etkiledi. Buna karşın, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla 2021 yılı içerisinde 38 böbrek ve 26 karaciğer nakline imza attık. Hemen hemen tüm organ ve doku nakillerinin yapılabildiği organ nakli merkezimizde, başarılı böbrek, karaciğer ve kalp nakillerinin yanında, yüz nakli, çift kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonlarla biz de çıtayı elimizden geldiği kadar yukarı taşımaya gayret gösteriyoruz. Şimdi planlamamızda ince bağırsak ve akciğer nakilleri var. Bu nakiller için alt yapımız, tecrübemiz ve cerrah kalitemiz çok yüksek."
AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Covid-19'a karşı aşı çalışmalarına da değinen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan "Aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nin çalışmaları var, takip ediyoruz biz de. Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde de devam eden aşı çalışmaları var. En kısa zamanda Türk aşısının ve ilaçlarının da piyasaya çıkıp insanlığa hizmet etmesini istiyoruz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Özkan, üniversitelerin Covid döneminde de bundan sonra oluşacak olaylarda da alt yapı oluşturması ve var gücüyle çalışması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak elimizden geldiğince alt yapıyı oluşturup en iyi şekilde Türk tıbbına ve dünya tıbbına hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.
DÜNYADA EN ÇEŞİTLİ NAKİLLERİ
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu anarak konuşmasına başladı. Bu tür toplantılarla geleceğe ışık tutmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları söyledi:
"Kompozit doku nakli gibi operasyonlar dünyada az sayıda olmasıyla birlikte kurumlar için prestij önemi yüksek. Kol nakli, rahim nakli, yüz nakli gibi ameliyatların yapılıyor olması, hem ülkemiz, hem de Akdeniz Üniversitesi için çok önemli. Dünyada en çeşitli nakillerin yapıldığı kurumun içerisindeyiz. Bu ameliyatların daha geliştirip daha iyi bir şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnce bağırsak ve akciğer naklinin de yapılmasıyla birlikte ulaşılması zor bir hedefe doğru gideceğiz."
Pandemi sürecinin nakillere yansımasına da değinen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Pandemi döneminde de her türlü afet koşulunda da organ nakillerini yapmayı öğreneceğiz. Bunlar için alt yapıyı çok iyi oluşturmamız gerekiyor. Hayat kurtaran organ nakillerinin durma şansı yok. Durulan her aşamada kaybedilen karaciğer hastaları, kalp hastaları, diyalizden kaybedilen hastalar oluyor. Onun için durmak gibi bir lüksümüz yok. O nedenle mümkün olduğunca koşullara adapte olup hizmet etmeye devam etmek gerekiyor" dedi.
CANLI YAYINDA AMELİYAT YAPILDI
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun kurduğu organ nakli merkezini daha da geliştirerek yeni başarılara imza atmak istediklerini söyledi. Organ Nakli Merkezinin dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezlerden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "İnce bağırsak nakli ve akciğer nakli ile birlikte dünyada kompozit doku naklinin efektif ve aktif yapıldığı ortamda daha başka bir boyuta geçeceğiz" dedi.
Programda ayrıca Prof. Dr. Aydınlı'nın da olduğu ekip tarafından canlı böbrek nakli operasyonu da gerçekleşti. Sunum ve koordinasyonu Organ Nakli Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nilgün Bilal tarafından yapılan program kapsamında ayrıca Covid Döneminde Böbrek Nakli konusunda Böbrek Nakli Alıcı Verici Değerlendirmesi ise Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz tarafından anlatıldı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-03-27 14:21:14

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