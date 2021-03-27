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(Özel) Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar Araçta alkol şişeleri bulunurken, iki kişinin kaçış anı cep telefonuyla çekildi

İHA

(Özel) Takla atan araçtan çıkıp koşarak kaçtılar Araçta alkol şişeleri bulunurken, iki kişinin kaçış anı cep telefonuyla çekildi

Antalya'da virajı alamayarak palmiyeye çarptıktan sonra takla atan araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 kişi koşarak kaza yerinden kaçtılar.
Aydınlatma direği ve palmiyeye çarptıktan sonra yolda yan yatan araç adeta hurdaya dönerken, aracın ön koltuğunun ayak kısmında bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı. Kaza anı, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, araçtan çıkıp kaçan 2 genç bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaza, Manavgat ilçesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Çetin emeç Caddesinde Sorgun bulvarı istikametinden Gençlik merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 DNK 198 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten virajı alamayarak refüj bordürüne, aydınlatma direğine ve palmiyeye çarparak takla attı.
Yolda yan dönen araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Kazanın ardından olay yerine gelen araç sahibi, aracının durumunu görünce şaşkınlık yaşarken, trafik ekiplerine aracını ismini bilmediği bir arkadaşına ödünç verdiğini, arkadaşının ismini bilmediğini söyledi. Polislerin araçta yaptığı incelemede, araçta bulunan bir bel çantasından Volkan Y. ismine düzenlenmiş kimlik çıkarken, araç sahibi aracını verdiği kişinin Volkan Y. olduğunu söyledi.
Yol ortasındaki araç trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla lastiğinin üzerine devrilirken, aracın ön koltuğunun paspası üzerinde bulunan içki kutuları dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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