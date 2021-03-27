Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dün gece yapılan asker eğlencesi tepki çekti. Arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüse yönelik alınan önlemleri hiçe sayarak konvoy oluşturdu, otomobilden sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti, havai fişek patlattı. Gençler, bu anları da kendi cep telefonları kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının koronavirüs pandemisi kapsamında saat 21.00'den sonra sokak kısıtlama genelgesi, maske, mesafe ve hijyen uyarıları, asker konvoylarına getirilen kısıtlamalar Antalya'da yine ihlal edildi. Önceki gün Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde havai fişekli asker eğlencesi yapılması tepki çekerken, dün gece buna bir yenisi daha eklendi. Arkadaşlarını Samsun'a vatani görevi için yolcu eden gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısıtlamaya rağmen konvoy yapan gençler, araç üzerinden sarkıp silahlarıyla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişek patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Antalyalı gençlerin silahlarını kontrolsüzce ateş etmeleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-03-27 16:19:04



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