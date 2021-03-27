Konyaaltı Belediyesi’nden ücretsiz tiyatro eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde geleceğin oyuncularını yetiştirmek üzere ücretsiz kurs başlattı.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, geleceğin oyuncularını yetiştirmek üzere kolları sıvadı. 2019 yılının aralık ayında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla kurulan ve Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert’in öncülüğünde çalışmalara başlayan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, geçtiğimiz hafta yapılan oyuncu seçmelerinin ardından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde üniversitelerin konservatuvar tiyatro bölümlerine öğrenci yetiştirmek üzere kurs başlattı. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ve tiyatro oyuncuları Özlem Gür ve Dicle Alkan’ın eğitmenliğinde başlayan kursta öğrenciler diksiyon, ses, mimik ve jest, metin çözümleme, şan ve hareket dersi görüyor.



Amacımız sadece iyi oyur çıkarmak değil

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediye Tiyatrosu’nun ilk kez Nazım Hikmet anma gecesinde ‘Kuvayi Milliye’ eseri ile sahneye çıktığını söyledi. Başkan Esen, “Çalışmalarına devam eden oyuncularımız pandemi koşullarının uygunluğuna göre tekrar sahnede olacak. Tiyatro Akademimizin amacı sadece oyunlar oynamak değil aynı zamanda kurs ve etkinlikler düzenleyerek geleceğin oyuncularını yetiştirmek. Bu anlamda konservatuvarların tiyatro bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerimiz için ücretsiz kurs açtık. Bu kurs ile öğrencileri tiyatro sınavlarına hazırlıyoruz. Kursumuz üniversite sınav tarihine kadar devam edecek” dedi.

Başkan Esen, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü de kutladığını belirterek, sanatın Türkiye ve dünyada daim olmasını diledi.

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