Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti (2)

3 KİŞİ YAKALANDI
Antalya'da konvoy yapılıp, silahla ateş edilen ve havai fişek patlatılan asker eğlencesiyle ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi yakaladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"26.03.2021 günü Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi üzerinde asker eğlencesi sırasında araç içerisinden havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştiren şahısların R.C., A.T. ve M.K. oldukları tespit edilmiş ve şahıslar kullanmış oldukları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalanmışlardır. Şahıslar hakkında Adli ve idari işlem yapılmaktadır." DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-03-28 00:22:52
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