Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı Seyir halinde epilepsi nöbeti geçirip tel bariyerlere çarparak savrulan Meltem B.: "Görüntüleri izleyince yaşadığıma şükrettim" “Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı” “Motosiklet sürmeyeceğim artık, hayatımdan daha önemli değil”

Antalya’da motosikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirip bayılan ve üç kez ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Meltem B., “Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı. Görüntüleri izleyince ben bile çok korktum. Motosiklet sürmeyeceğim artık. Yaşamamdan daha önemli değil” dedi.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 07 AOS 554 plakalı motosikletin sürücüsü Meltem B. (39), trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü önce korkuluklara, ardından yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.’nin epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi.



Nöbet ve kaza anı araç kamerasında

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