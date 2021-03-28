Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Aynı koşullardan faydalanmak istiyoruz



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Antalyaspor da Süper Lig'de bir kulüp. Nasıl diğer spor kulüplerinin kendi stadı değilse, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koşulları varsa, biz de aynı koşullardan faydalanmak istiyoruz. Diğer spor kulüplerinin mukavelelerini inceledim. 10 yıllık cüzi bedelle yapmışlar. Bu bedelleri de spor kulüpleri ödemiyor. İlgili belediyeler ödüyor. Bizim neden böyle bir hakkımız olmasın" dedi.

Antalya'da 2015'te yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Antalya Stadyumu'nun çatısındaki panellerden üretilen elektrikle 600 hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. 360 derece tam daire şeklinde antik kentlerdeki arenalara benzetilen stat, yeteri kadar rüzgar almaması ve belli bölümlerinin güneş ışınlarından faydalanamaması gibi nedenlerden dolayı yaşanan 'çim sorunu' ile gündeme geldi. Güneş enerjisinden elektrik üreten stattaki, güney tarafındaki çimlerin yeteri kadar güneş görmemesi, hem sahanın bakım maliyetini artırdı, hem de zaman zaman seyir zevkini düşürdü. Fraport TAV Antalyaspor'un rüzgar ve ışın sistemiyle özel olarak bakım yaptığı sahadaki çim sorununu zaman zaman rakip takım futbolcuları da dile getirdi.

"SENTETİK OLMAMASI KOŞULUYLA DÜZENLEME TALEP ETTİK"

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Stadı'nda yapılan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bünyesindeki il müdürlüğünden yetkililerle görüşme yaptıklarını ve rapor sunduklarını anlatan Yılmaz, "Stadyumdaki bazı sorunlar ve sahanın düzenlenmesi ile bütçe oluşmuş. Bütçenin içerisinde sentetik olma koşulu da var. Geçtiğimiz dönemlerde İstanbul'da belirli sahalarda sentetik çim saha yapılmış ama kullanışlı olmamış. Sentetik çim ciddi sakatlanmalara yol açıyor. Sentetik çimdeki ikinci sorun yıllık elektrik maliyeti 2 veya 2.5 katına çıkıyor. Bizim için de ciddi maliyet. Teklifte bulunduk, rapor sunduk. Müzakere edilmesini istedik. Sentetik olmasının Antalyaspor'a faydası olmadığı gibi sakatlanmalar, elektrik maliyetinden zararı olacağını, sentetik olmaması koşuluyla düzenlenmesini talep ettik" dedi.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Antalya Stadı'nın şekli itibariyle yeteri rüzgar almadığı için çimlerin büyümediğine değinen Yılmaz, "Bizim stadımız rüzgar almıyor. Rüzgar alması için iki tarafta da belli bölümlerin açılması gerekiyor. Ama kıramayacağımız kirişler var. Biz de mevcut sahamız varken en iyi şartlarda kullanabileceksek yapmak zorundayız. Her sene yapabileceğimiz masrafla bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok" diye konuştu.

"AYNI KOŞULLARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki Antalya Stadyumu'nda kiracı konumda bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Antalyaspor da Süper Lig'de bir kulüp. Nasıl diğer spor kulüplerinin kendi stadı değilse, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koşulları varsa, biz de aynı koşullardan faydalanmak istiyoruz. Diğer spor kulüplerinin mukavelelerini inceledim. 10 yıllık cüzi bedelle yapmışlar. Bu bedelleri de spor kulüpleri ödemiyor. İlgili belediyeler ödüyor. Bizim neden böyle bir hakkımız olmasın" dedi.

"ALMAMIZ GEREKEN HAKLARIMIZ VAR"

Stadın çatısındaki güneş enerji sistemi bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, buradan elde edilen gelirin Antalyaspor'un olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Bunun gibi bir sürü almamız gereken haklar var. Antalyaspor menfaatleri için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz. Çalışma neticesinde ilgili bakanlıkla görüşüp Antalyaspor haklarını koruma adına nelerden faydalanabiliyorsak elimizden geleni en kısa sürede yapacağız" dedi.

STADIN ÖZELLİKLERİ

Antalyaspor'un 2015-2016 sezonundan itibaren maçlarını oynadığı stat, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alıyor. Antik kentlerdeki arenalara benzetilen stat, 360 derece tam daire olarak yapıldı. 16 bin metrekarelik çatının 5 bin metrekarelik bölümü çimlerin güneş alabilmesi için şeffaf yapıldı. Statta 44 loca bulunuyor. 8 bin metrekarelik ticari alan ile 1200 araçlık otopark da yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antalyaspor Stadyumu'ndan detaylar

Stadyumun drone görüntüsü

İçerden aktüel detaylar

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz açıklama

Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-03-28 11:18:31



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