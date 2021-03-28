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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehrin merkezine 332 dönüm yeşil alan

İHA

Şehrin merkezine 332 dönüm yeşil alan

MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesi ‘millet bahçesi’ olarak Antalya’ya kazandırılacak. Bu çalışma amacına ulaşırsa şehrin merkezinde 332 dönümlük bir yeşil alan oluşacak.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunun eski sanayi tesislerinin arsalarını, yeşil doku olarak şehre kazandırıyor.Tütüncü, DokumaPark’a komşu olan ve 31 Aralık 1998’de kapatılan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’na bağlı Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini de yeşil alan olarak şehrin hizmetine açmak istiyor. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir çalışma yürütülüyor.
Başkan Tütüncü, fabrikanın imar planında yeşil alan olan 132 dönümlük arazisinin, ‘Millet Bahçesi’ olarak şehre kazandırılmasına yönelik talebini geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a iletti. Bakan Kurum da, bu talebi olumlu karşıladı.

“Antalya’ya nefes alacağı şehir parkı”
Bakanlık ve Kepez Belediyesi işbirliği ile içerisinde çeşitli ağaçların ve sosyal tesislerin olduğu MKE Antalya Pil Fabrikası arazisi, millet bahçesine dönüştürülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde ise Antalyalıların, ‘Pil Fabrikası yeşil alan olsun’ çağrısı da gerçekleşmiş olacak.
Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki iki komşu sanayi tesisinin arazilerinin yeşil alan yapılmasıyla da yoğun bir yapılaşmanın olduğu şehir merkezi 332 dönümlük bir şehir parkına kavuşacak. Yapılacak olan şehir parkı , yeşil dokusuyla, spor alanlarıyla, sosyal ve kültürel tesisleriyle şehir sakinleri için bir huzur ve nefes noktası olacak.

“Pil Fabrikasına millet bahçesi”
Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Pil Fabrikası yerleşkesinde incelemelerde bulunan Başkan Hakan Tütüncü, “Antalya merkezindeki en önemli eski sanayi tesislerinden birisi de MKE Antalya Pil Fabrikası’ydı. Pil fabrikası, uzunca bir dönem üretimini tamamlamış ama bir yeşil alan olarak kalmıştı. Şimdi bu fabrika alanını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla el ele, gönül gönüle vererek, güzel bir millet bahçesine dönüştürüyoruz” dedi.

“Yeşil doku korunacak ve zenginleştirilecek”
Başkan Tütüncü, Fabrika yerleşkesinin yeşil dokusunun korunacağının altını çizerek, “Buradaki bitki dokusu, yetişmiş ağaçlar en güzel şekilde muhafaza edilecek. Fabrika alanının yeşil dokusunu zenginleştirici çalışmalar da yapılacak. Yani bu yeşil doku aynı zamanda zenginleştirecek. Pil Fabrikası alanı hemen yanı başındaki Dokuma Fabrikası alanıyla bir bütün olması sağlanacak” diye konuştu.

“Pil fabrikasına Dokuma modeli”
Pil Fabrikası alanındaki binaları yeniden işlevlendirileceğini aktaran Tütüncü, “İşlevlendirme mantığında temel yaklaşımımız Dokuma Fabrikası olacak. Mezbele binalarını kültür, sanat, gençlik, eğitim ve spor tesisleri haline getirerek Dokuma Fabrikası’nı, bir değer haline dönüştürdük. Aynı mantıkla MKE Antalya Pil Fabrikası’ndaki binaları da eğitim, gençlik, spor, kültür tesisleri haline getireceğiz. Yeşil dokusunu koruyarak, pil fabrikası arazisi yaşam adası haline dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Fabrikanın binaları korunacak “
Dokuma ve pil fabrikalarının, Kepez’de bulunuyor olmasının ilçe açısından büyük bir şans olduğunun altını çizen Tütüncü, “İşte biz bu şansı en güzel şekilde değerlendirip, hemşehrilerimize yaşanabilir bir yeşil alan daha armağan edeceğiz. Antalya Pil Fabrikası ile ilgili çok büyük hayallerimiz var. Bu alanda gençlere, eğitime, kültüre, sanata ve spora ve kadınlarına yönelik çok önemli sosyal projeleri hayata geçireceğiz.Fabrika alanının mimari tarz itibariyle nitelikli olan yapılarının korunması konusunda da bir kararlılığımız var. İşte bu koruduğumuz binaları da az evvel ifade ettiğim şekliyle kültür, sanat, gençlik ve spor tesislerine dönüştüreceğiz. Burada kültür de, sanat da çok farklı bir şekilde yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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