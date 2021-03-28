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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de ihaleler 7 yıldır canlı yayında

İHA

Kepez’de ihaleler 7 yıldır canlı yayında

Kepez Belediyesi, 2015 yılından bu yana belediyesinin mal ve hizmet ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı gerçekleştiriyor. Kepez meclisinin de canlı yayınla vatandaşların denetiminde yapıldığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu hizmetler, belediyemizin açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlikte en üst seviyeye geldiğini göstermektedir” dedi.
Yıllardır mal ve hizmet alımlarını, ilçe kararlarının alındığı meclis toplantılarını canlı yayınla hemşehrilerinin denetimine sunduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimizin bize duyduğu bu güvenle yolumuza yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi. Kepez Belediyesi’nin, hizmet çalışmalarında açıklığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği merkeze aldığını belirten Tütüncü, “Bizim dönemlerimiz, açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik noktasında olağanüstü yeni uygulamalarla kurumumuzu tanıştırdığımız bir dönem oldu. Biz 2015 yılından itibaren bütün ihalelerimizi canlı yayınla vermek suretiyle aslında açıklığın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliği en önemli konu başlığı olan ihaleler noktasında da bambaşka bir geleneğin bölgemizde, Antalya'mızda oluşmasına, Türkiye yerel yönetimlerine bu anlamda bir ufuk açmamıza vesile olduk” diye konuştu.

“Gülveren, Kepez’in en önemli ihalesi”
Kepez Belediyesi’nin canlı yayın ihalelerine 2015’te Meşe Kapısı olarak bilinen Park Orman projesinin ihalesi ile başladığını hatırlatan Tütüncü, “Ve ondan sonra bütün ihalelerimiz canlı yayınla gerçekleşti. Belediyemizin bugüne kadar yapmış olduğu en önemli ihale Gülveren Kentsel Dönüşüm ihalesiydi. Çünkü hacim olarak en büyük, en geniş ve en kapsamlı, mahiyet olarak da bütün kamuoyunun dikkatini çeken bir ihaleydi. O bakımdan o ihaleyi de canlı yayında vermemizin ne kadar büyük faydalarının olduğunu o dönemde hepimiz gördük. Gülveren Kentsel Dönüşüm ihalesinin, açıklık ve şeffaflık ilkesiyle canlı yayınla yapılması, ihalenin 13'tur devam etmesine ve muazzam büyük bir yarışın ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun neticesinde de kimsenin beklemediği kadar ciddi manada bir faydanın, belediye adına bir kazancın ortaya çıkmasına vesile oldu. Aslında canlı yayınla ihaleler rekabeti de artırıyor. Açıklığın olduğu yerde rekabet bambaşka bir şekilde ilerliyor ve canlı yayında yapılan ihalelerin de gördüğüm kadarıyla rekabeti daha da körükleme anlamında bambaşka bir psikolojisi var. Gülveren Kentsel Dönüşüm ihalesinin 13 tur devam etmesi aslında bu psikolojiyi en iyi özetleyen olgudur” diye konuştu.

“Meclis toplantıları da canlı yayınlanıyor”
Kepez Belediye meclisinin de sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandığını belirten Tütüncü, “Kepez adına kararların oluştuğu en önemli organ olan belediye meclisimizin, şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik anlamında üzerinde en çok durulması gereken ihalelerin canlı yayınla veriliyor olması, Kepez Belediyesi’nin açıklıkta, şeffaflıkta ve hesap verilebilirlikte en üst seviyeye geldiğini göstermektedir. Ve biz bundan dolayı da büyük bir memnuniyet içerisindeyiz” dedi.

“Vatandaşa hizmette her şey açık olmalı”
“Politikacıların, yöneticilerin milletin önünde yürüyenlerin her şeyinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ İşte biz bu düşüncemizin peşinden giderek, bundan sonraki süreçte de gerek meclis toplantılarımızı, gerek ihalelerimizi en güzel şekilde canlı yayınla vermeye devam edeceğiz. Altı çizilmesi gereken en önemli nokta Kepez Belediyesi’nin, Antalya'da ilk kez canlı yayınla ihaleyi başlatan böylesi bir yönetim anlayışını ilk kez ortaya koyan bir belediye olmasıdır. Her ne kadar bunlar çok yakın bir geçmişte farklı bir dikkatle, incelenir olsa da biz bu farkındalığın oluşmasından çok daha önce 2015 yılında bunu başlatmış bir belediyeyiz. Bundan sonra da açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde uygulamalarımız çeşitlenecek, kapsamları genişleyecek, zenginleşecek ve bu şekilde yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz.”

“Biz vatandaşımızın desteğini alıyoruz”
Bu kapsamda önemli imar planlarını, imar revizyonlarını o bölgedeki sakinlerin halk oylamasına sunduklarını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Belediye yöneticilerinin, belediye başkanlarının, siyasetin içerinde olan herkesin her şeyiyle açık davranması gerekir. Dolayısıyla biz bu açıklığın bir türevi olarak önemli bölgesel imar planlarını yaptığımız bölgelerde vatandaşlarımızın desteğini alarak bu yolda yürümeyi uygun gördük. Ya da onların istemediği hiçbir şeyi yapmayan, istediklerini yapan, bölgenin insanlarının beklentilerine istedikleri şekilde karşılık veren bir yönetim olmayı istedik. Dolayısıyla bu anlamda önemli imar revizyonlarını, vatandaşlarımızın referandumuna sunmak suretiyle, onların da onayını almayı uygun gördük. Masa Dağı eteklerindeki 5 mahallenin imar planındaki referandumu ya da yeni Emek Mahallesi'nin o muhteşem değişiminde, dönüşümünde en önemli unsur olan imar revizyon planını ortaya koyarken yaptığımız referandum bunlara örnek. Biz birlikte yönetimi, biz açık şeffaf olmayı, biz adil olmayı, biz her şart altında dürüst olmayı, kendimiz için en önemli yönetim ilkesi saydık ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz.”

“Kepez’in ihaleleri 7 yıldır canlı yayında “
“Biz bunları bugün neden ifade ediyoruz. Çok kısa bir süre önce bu canlı yayın ihaleler, meclislerin canlı yayınlanması gibi konulara özel bir farkındalık oluştu. Ama biz bu farkındalık oluşmadan evvel de, bu şekilde hareket eden bir belediyeydik. Geriye doğru, 7 yıldır bu uygulamayı harfiyen hayata geçirmiş, bunu kendisi için bir yönetim ilkesine dönüştürmüş bir belediyeyiz“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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