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Patara yürüyüş yolları çöküyor

DHA

Patara yürüyüş yolları çöküyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)PATARA Antik Kenti'nde, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün ihalesiyle 12 milyon TL'ye yakın bedelle ahşap kompozit malzeme kullanılarak yapılan yürüyüş yollarında, kırılma ve çökmeler yaşandı. Bir kadının düşerek yaralanma tehlikesi yaşadığı yollarda kullanılan malzemelerin, TSE değerlerinin altında olduğu tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı turizm teması ilan ettiği Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, geçen yıl 'Patara Örenyeri Antik Kent ve Tiyatro Yapısı Acil Müdahale ve Çevre Düzenleme İşi' ihalesi yaptı. İhaleyi bir mühendislik firması 11 milyon 978 bin TL bedelle aldı. İhale kapsamındaki işler arasında ahşap kompozit deck zemin kaplama malzemesi kullanılarak, yürüyüş yollarının yapılması işi de bulunuyordu. Yürüyüş yolları yapıldıktan sonra firmaya bu işle ilgili 232 bin 884 TL'ye yakın hak ediş ödendi. Ancak yürüyüş yollarında birçok noktada deformasyon ve kırılmalar yaşandı.
TEKNİK İNCELEME YAPILDI
Bunun üzerine Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanlığı'ndan teknik inceleme talep etti. Fakültenin Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Akbulut tarafından, deformasyon ve kırılma yaşanan malzemeler üzerinde teknik inceleme ve testler yapılarak, rapor hazırlandı.
YÜK DEĞER MİKTARI DÜŞÜK ÇIKTI
Örenyeri yürüyüş yollarındaki deformasyon ve kırılma yaşanan ahşap polimer kompozit deck malzemeler üzerinde TSE standartları baz alınarak yapılan testler sonucu hazırlanan raporda, "Deck profillerin maksimum taşıyabildiği ortalama yük, standardın öngördüğü yükten oldukça düşük çıkmıştır" denildi. Deck profillerin ortalama minimum taşıyabildiği yük değerin 3300 N olması gerekirken, kullanılan malzemedeki değerin 1811 N çıktığı belirtildi.
ET VE DİKME KALINLIKLARI AZ
Ayrıca deck profillerin en kesitlerinde yapılan incelemede, çıplak gözle görülebilen boşluklar gözlendiği belirtilen raporda, profillerin bir kısmında dikme ve et kalınlıklarının, diğerlerinden oldukça az olduğunun da tespit edildiği belirtildi. Bazı deck malzemelerde et kalınlıkları ile dikme kalınlıklarının az olması ve enine kesitlerde bazı boşlukların bulunması, deck profillerin kırılma yükü bakımından TSE standardını karşılayamamasının en önemli nedeni olarak gösterildi.
RAPORUN SONUCU
Raporun sonuç kısmında, maksimum kırılma yükünün standart değerden oldukça düşük çıktığı belirtilerek, şu sonuçlara yer verildi:
"İnce et kalınlığına ve ince dikme kalınlığına sahip olan deck malzemelerde kırılma yükü düşük çıkmış ve ortalamayı düşürmüştür. Ayrıca döşeme sırasında dayanak açıklığının fazla uygulanmış olması (410 mm) kırılma yükünün düşük çıkmasına neden olmuştur. Decklerin döşenmesi sırasında, standardın öngördüğü yükü karşılayacak (3300 N) bir dayanak açıklığının kullanılması gerekmektedir."
BİR KADIN KONSERDE DÜŞMÜŞ
Uygun değerde malzeme kullanılmadığı için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu açısından hileli malzeme olarak da değerlendirilebileceği belirtilen olayla ilgili, Patara Antik Kenti'nde 8 Ocak'ta düzenlenen Trio Patara konserinde bir müzisyen kadının yürüyüş yolundaki kırık nedeniyle düştüğü ve belini kırma tehlikesi yaşadığı da öğrenildi.
'SİZE BU BİLGİLERİ KİM AKTARIYOR'
Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Handan Kısır, her şeyin mevzuat çerçevesinde yapıldığını belirterek, "Her şey mevzuat çerçevesinde yürür devlette. Hangi malzeme kırık, bunları kim çıkarıyor, anlayamadım. Malzeme sonuçta kırılır yapılır, tekrar yapılır, değiştirilir, yani sandalye de kırılabilir ve geri değiştirilebilir" diye konuştu.
FİRMA SORUMLUSU: AĞIR MALZEMELER KOYULDU
Firmanın şantiye şefi inşaat mühendisi Mustafa Esen, söz konusu kırılma ve çökme olaylarının, organizasyonlarda araçlar ve ağır malzemeler koyulduğu için yaşandığını belirterek, "Her şeye rağmen idare de test istedi, durum bundan ibaret. Malzemede hiçbir sıkıntı yok, ola ki bir sıkıntıda zaten biz yüklenici firmayız, sözleşmeyle bağlıyız, üzerimize düşen ne varsa bunu yapmakla mükellefiz. Kırılan yerler düzenlendi. En son birkaç ay önce gitmiş ve bakmıştım, her şey fıstık gibi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-28 12:18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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