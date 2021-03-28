Gazeteciler 250 adet fidanı toprakla buluşturdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Gazeteciler, Orman Haftası sebebiyle 250 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2126 Mart Orman Haftası kapsamında, Manavgat’ta görev yapan basın mensuplarına yönelik fidan dikme etkinliği düzenledi. Basın mensupları, 250 adet fidanı toprakla buluşturdu.
Side Mahallesi Çakalderesi Mevkiinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü ağaçlandırma sahasındaki etkinlikle kısa bir açıklama yapan Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, “Orman Haftası kapsamında ağaçlandırma alanımızda yaklaşık 250 fidan diktik. Korona virüs salgını nedeniyle küçük gruplar halinde öğrenciler ve kurumlar tarafından hafta boyunca fidan dikimini gerçekleştirdik. Haftanın son gününde ise her zaman işbirliği içinde olduğumuz gazeteci arkadaşlarımızı fidan dikimine davet ettik" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.