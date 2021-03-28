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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, koyun otlatan çoban, dere kenarında insan kafatası buldu.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde dere kenarında, koyun otlatan Mehmet Camız otların arasında kafatası buldu. Camız'ın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-28 12:44:05



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