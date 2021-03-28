Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

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ANTALYA,(DHA)Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya´da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Belek Calista Sport Center´da yaptığı ikinci antrenman ile devam etti.

Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ümit Milli Takımı, yarın Alanya´ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda gerçekleştirecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2021-03-28 22:51:49



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