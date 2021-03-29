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Melek İpek'ten kızlarına: Aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun, ben hep ordayım

DHA

Melek İpek'ten kızlarına: Aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun, ben hep ordayım


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan eşi Ramazan İpek'i, kendisini dövüp, işkence ettiği iddiasıyla elleri kelepçeli haldeyken öldüren Melek İpek (31), tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 kızına özlemini, resim çizerek gidermeye çalışıyor. İpek, "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü ben hep ordayım. Canım kızlarım benim. Yaşama sebeplerim" diye yazdı. İpek'in davasının ikinci duruşması 2 nisanda yapılacak.
Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile eşi Melek İpek arasında 7 Ocak günü tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini söyleyerek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı'nın 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede genç kadının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, 15 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunmasını yapan ve yaşadığı işkence ve tecavüzleri anlatan Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar verildi.
İKİNCİ DURUŞMA 2 NİSAN'DA
Melek İpek'in tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, 2 Nisan'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Avukatı Ahmet Onaran'a ulaştırdığı, savunmada kullanılacak 4 sayfalık mektubunda yaşadıklarını ve cezaevi şartlarını anlatan Melek İpek, Ramazan İpek ile 2006 yılı Eylül ayında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını, henüz lisede okuduğunu belirterek, "Kasım ayında yüz yüze ilk buluşmamızda beni Ekşili Göleti'ne götürdü ve bana tecavüz etti. Kimseye söyleyemedim. 'Seninle evleneceğim. Karım olacaksın. Onun için böyle yaptım' dedi. 2008 yılında evlendik. Namusumu temizlemiştim" diye yazdı.
'ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORUM'
Melek İpek mektubunda iki konuya dikkat çekti. İlk konunun kayınvalidesi Esma İpek (66) olduğunu vurgulayan genç kadın, ona çok üzüldüğünü ifade etti. Kayınvalidesi Esma İpek'i kasteden Melek İpek, duygularını, "Onun bir oğlu kazada ölmüştü. İkinci oğlunu da kaybetti. Bir anne için kayıp iki oğul. Başsağlığı diliyorum. Onun adına çok üzülüyorum" sözleriyle dile getirdi.
'BÖYLE KURTULMAK İSTEMEDİM'
Mektupta yer verdiği ikinci konunun ise duaları olduğunu vurgulayan İpek, eşiyle evli kaldığı 12 yıllık süre içerisinde gördüğü şiddetten kurtarması için Allah'a sürekli dua ettiğini kaydetti. Melek İpek, "Her gün dua ediyordum. Eşimden ve gördüğüm şiddetten beni kurtarması için. Fakat böyle kurtarmasını istememiştim" diye yazdı.
CEZAEVİNDE RESİM ÇİZİYOR
Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu´nda tutuklu olan ve cuma günü yapılacak ikinci duruşmayı bekleyen Melek İpek, kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'ye (7) özlemini, onlara resim çizerek geçirmeye çalışıyor. Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanıp tıp fakültesini kazanmayı hedefleyen Melek İpek, karakalem çalışmasıyla kızlarına kalp, gül ve mektup getiren kuş gibi resimler çizdi. Büyük bir kalp içerisine 'Her zaman kalbinizdeyim' yazan İpek'in resminde "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü hep ben ordayım. Canım kızlarım benim" ifadeleri yer aldı. Ağzında mektup getiren uçan bir kuş resmi çizen İpek, "Yaşama sebeplerim. Sizi çooook seviyorum" yazıp, resmin yan kısmına ise büyük bir gül çizdi. İpek, son çizdiği resimde ise iki kuş, gül ve büyük bir kalp içerisine kızlarının ve kendi ismini yazdı.
KIZLARINA BOYAMA ÖDEVİ
Melek İpek, büyük kızı C.D.İ. için müstakil çitleri olan iki katlı bir ev boyama resmi gönderdi. Melek İpek, C.D.İ.'ye yazdığı mektupta, "Anneciğim baraja böyle bir ev yaptıralım mı? Bence yaptıralım. Sen, ben ve İ. neler yaparız bahçesinde. Tavşanlarımız bahçede ot yer. Bence bu evin boyamasını sen yap. Tekrar bana geri gönder bakayım. Seni çoooook seviyorum.." ifadeleri yer aldı. Küçük kızı İ.N.İ.'ye de baykuş boyaması gönderen Melek İpek, ona, "Aşkım bu bizim kuşumuz olsun. Bunu sen boya ve bana geri gönder. Ben buradan çıkınca kocaman bir kafeste papağan alalım. Konuşmayı öğretelim ona. İ. demeyi öğretelim. C. demeyi öğretelim. Melek demeyi öğretelim. Bu kuşu da kendin boya ama kendin boya, ablana boyatma. Bana geri gönderin sonra. Seni çoooook seviyorum" yazılarının yer aldığı mektubu gönderdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-03-29 10:48:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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