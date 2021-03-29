Susuzluğa ve kuraklığa dayanaklı 12 bin 500 adet çim fidesi üretildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de kuraklığa dayanıklı çim üretimini başlatan ilk belediye olarak bir yılda 12 bin 500 çim fidesi üretti. Kurak iklim çimleri su tüketiminde yarı yarıya tasarruf sağlarken, bakım hizmetleri maliyetini de ortadan kaldırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda su tüketimini azaltacak sıcağa dayanıklı kurak iklim çimlerini üretiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Hurma Bitki Üretim Tesislerinde yeşil alanlardaki su tüketimini en aza indirmek amacıyla kurak iklim çim türlerinden olan Zoysia ve Saint Augustine fidelerinin üretimini yapıyor.



“Yarı yarıya tasarruf”

Daha önce kullanılan çim türlerinin yaz aylarında her gün sulanması, sık sık biçilmesi, gübrelenmesi ve ilaçlanması gibi bakım hizmetleri için ekstra iş gücü ve maliyet gerekirken, kurak iklim çimleriyle sulama ve biçme ihtiyaçlarında yarı yarıya tasarruf sağlanıyor. Kurak iklim çimleri ile gübreleme ve ilaçlama maliyetleri de ortadan kalktı.



“Uzun ömürlü ve sıcağa dayanıklı”

Kurak iklim çim türlerinin uzun ömürlü, sıcağa dayanıklı ve haftada sadece bir kez su istediğini kaydeden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Sertaç Gökhan, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de kuraklığa dayanıklı çim üretim projesini hayata geçiren ilk belediye oldu. Anaçlıktan elde ettiğimiz fideleri belediyemizin seralarında çoğaltarak, maliyet minimum seviye indirildi. Şu ana kadar kent genelinde yaptığımız peyzaj düzenlemelerinde alanlara 12 bin 500 adet Zoysia ve Saint Augustine çim fidesi aktarılmış olup, bu da yaklaşık olarak 8 bin metrekare alanı kapsıyor. Hedefimiz tüm çim alanlarımızı Zoysia ve Saint Augustine çim türlerine dönüştürerek sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak” diye konuştu.

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