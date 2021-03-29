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Otelcilerden yerli müzisyen ve sanatçılara destek için tavsiye kararı

DHA

Otelcilerden yerli müzisyen ve sanatçılara destek için tavsiye kararı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, otellerin turizm sezonu açıldığında, yerli gösteri sanatları, dans grupları ve müzisyenlerden oluşan ekiplerden mümkün olduğu kadarıyla yararlanarak, yerli sanatçılara destek vermeleri için tavsiye kararı aldı.
Koronavirüs salgınının geçen yıl mart ayından itibaren en çok etkilediği sektörlerin başında, turizm ve eğlence amaçlı mekanlar geliyor. Özellikle müzisyenler, dans grupları, gösteri sanatları alanındaki birçok kişi uzun süredir işsiz. ATSO 36'ncı Grup Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, bu alanlardaki sanatçıların desteklenmesi amacıyla, ATSO yönetimi aracılığıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bildirilmesi için tavsiye kararı aldı.
GELİRDE ADİL DAĞILIM
Komite adına ATSO meclisinde görev yapan meclis üyesi Alp Özel, bir yıldan bu yana pandemi ve kısıtlamalardan dolayı para kazanamayan müzisyen ve sanatçılara destek olmanın, bu zor günlerde yanlarında olmanın birlik beraberlik duygusuyla turizm gelirinin bütün paydaşlara ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Alp Özel, bu doğrultuda 2021 turizm sezonunda yerli gösteri sanatları, dans grupları ve müzisyenlerden oluşan ekiplerden mümkün olduğu kadarıyla yararlanılarak, yerli sanatçılara destek verilmesi için tavsiye kararı alındığını kaydetti. Pandemi döneminde turizmde tüm paydaşların bir arada tutularak, turizm gelirinin bu paydaşlar arasında eşit dağılımının sağlanmasının insanlık vazifesi olduğunu belirten Özel, "Pandemi sürecinde en fazla işsiz kalan ve gelir kaybı yaşayan gruplar sanatçılar, müzisyenler, sahne-dans sanatçıları, animasyon grupları, tiyatrocular oldu" dedi.
KOMİTEDEN ÜYELERE ÇAĞRI
Komite tarafından alınan kararla ilgili üyelere yapılan duyuruda, Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olduğu ve nihayetinde yayılmasını engellemek adına alınan önlemlerin ekonomik dengeleri derinden sarstığı belirtildi. Salgının olumsuz etkilerinin yavaşlatılması ve gerekli önlemlerin alınması için sorunlar ve çözüm önerilerinin ATSO yönetimi tarafından ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara gerek ziyaret edilerek gerek yazılı rapor halinde iletildiği ve iyileşme sürecine katkıda bulunulduğu açıklandı.
Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalar sonucunda müzisyen ve sanatçıların büyük kısmının bir yıldan beri gelir elde edemediği ve zor şatlar altında hayatlarını ikame etmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu çerçevede, Odamız 36'ncı Grup (oteller ve benzer konaklama yerleri) meslek komitesi, hem müzisyen ve sanatçılara destek olmak hem de turizm gelirinin bütün paydaşlara ulaşmasına katkı koymak adına konaklama sektörünün 2021 yılı turizm sezonunda yerli gösteri sanatları, dans grupları ve müzisyenlerden oluşan ekiplerden hizmet almasını önermiştir. Söz konusu öneriyi bilgi ve takdirlerinize sunar, bu vesileyle işlerinizde başarılar dileriz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-29 11:44:19

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