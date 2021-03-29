Akdeniz Üniversitesi öğrencisinden tasarım başarısı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Fırat Tunçkaya, 4 üniversitenin ortak olduğu DIVE Erasmus+KA2 Projesi kapsamında düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’nda birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi’nin de ortak olduğu Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Karlstad Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen “Digital Internationalisation in Vocational Education” (DIVE) Erasmus+KA2 projesi kapsamında logo tasarım yarışmasının sonuçları belli oldu.

DIVE Projesi kapsamında proje logosu tasarımı ve seçimi için Norveç, İsveç, Almanya ve Türkiye’de ayrı ayrı düzenlenen logo tasarım yarışmasında ilk 5’e giren logolar, ikinci tura katılmaya hak kazandı. Proje ortağı 4 üniversitenin proje koordinatörlerinden oluşan jüri üyelerince ikinci turda yapılan değerlendirmede Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Tunçkaya'nın tasarlardığı logo birinci seçildi.

Yarışmada tasarımı büyük beğeni toplayan İletişim Fakültesi öğrencisi Fırat Tunçkaya’yı tebrik eden Proje koordinatörü Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rabia Vezne, uluslararası projelerin öğrencilerin yeteneklerini uluslararası platformlarda göstermelerinin hem onların gelişimine hem de Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararası platformlarda tanınırlılığının ve bilinirliğinin artmasına katkı sağladığını belirtti.

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