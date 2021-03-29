Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Antalya’da kazak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısın yanına kazı malzemeleri ve roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya’nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine, yapılan fiziki takip sonucu M.K.'yı elinde dedektör ile arama yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada, 1 adet dedektör, 14 adet roma dönemine ait sikke, 2 adet define aramada kullanılan alan tarama çubuğu, 4 adet alan tarama çubuğuna ait anten, 1 adet çapa, 1 adet kazma, 1 adet pusula, 1 adet halat, 1 adet çanta ile 12 adet pil ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli M.K gözaltına alındı.

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