Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ay-yıldızlı kadroya alınan Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki defans oyuncusu, Antalyaspor ile bu sezon toplamda 31 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'in en çok genç oyuncu oynatan takımlarının başında gelen Fraport TAV Antalyaspor'da altyapıdan yetişen Bünyamin Balcı, futboluyla beğeni topluyor.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Altyapıdan A takıma çıkmayı başaran Bünyamin Balcı, Antalyaspor'da bu sezon görev alan teknik direktörler Tamer Tuna ve Ersun Yanal'ın vazgeçemediği isimler arasına adına yazdırdı. Balcı, çizdiği grafikle formayı kaptırmadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye giden Nazım Sangare'nin yerine transfer edilen Mert Yılmaz ile forma rekabetine giren Bünyamin Balcı, hocalarının gözdesi oldu.

26 MAÇTA 11'DE BAŞLADI

Sağ bekte görev yapan oyuncu, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde 3 maçta sahaya çıkamadı. Genç futbolcu, sadece Antalyaspor'un 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayaspor maçında oyuna sonradan dahil olurken, geri kalan 26 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Bünyamin Balcı ligde 2 gol ve 1 asiste imza attı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 ASİST

Balcı, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinde de büyük rol oynadı. Bünyamin Balcı, kupanın dördüncü turunda Pendikspor ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, sonrasında oynanan 4 maçta 3 asistlik katkıyla takımına destek verdi. Balcı, kupada gol sevinci yaşayamadı.

TAKIMDA EN ÇOK SAHADA KALAN 3'ÜNCÜ OYUNCU

Genç savunmacı ayrıca, bu sezon takımı adına yeşil zeminde en çok kalan 3'üncü oyuncu konumunda. Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinde 2929 dakika sahada kalan Fyodor Kudryashov ile 2735 dakika oynayan Nuri Şahin'in ardından 2621 dakika forma giyerek istikrarını gösterdi.

Diğer taraftan Bünyamin, bu sezon ortalama 81,2 pas yüzdesi, 1,2 ile rakipten top kapma istatistiklerini yakaladı. Balcı, bu sezon toplam 31 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Bünyamin Balcı, toplamda Süper Lig'de 43, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 11 maçta ter döktü.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Balcı, milli takım teknik direktörlerinin de beğenisini kazandı. Balcı, ilk olarak haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Ümit Milliler'in oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da 8 oyuncunun kadrodan çıkarılmasının ardından Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alındı. Genç oyuncu, bu akşam saat 21.45'te oynanacak mücadelede teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-03-30 11:13:04



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