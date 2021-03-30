26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor

DHA

26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi M.Ö. 6'ncı bin yıla uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin, 2 bin 500'ü orijinal taştan oluşan rekonstrüksiyon işlemi başladı.
Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar ortaya çıkarılan eserler arasındaki M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan, 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilendeniz fenerinin yeniden inşa işlemleri başladı. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Patara'da İkinci Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıl dönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapılan Telsiz Telgraf İstasyonu ve Deniz Feneri'nin restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemleriyle ilgili kısa açıklama yaptı.
Haftaya azimle ve keyifle başladıklarını belirten Prof. Dr. Işık, Telsiz Telgraf İstasyonu'ndaki restorasyon çalışmalarından fotoğraflar paylaşarak, "Ellerinize sağlık can gençler" dedi. Deniz feneri ile ilgili rekonstrüksiyon işlemlerinden de fotoğraflar paylaşan Prof. Dr. İşkan, "Fenerde de çalışılıyor. Podyum taşları yerine konuyor, kılavuz bırakılan in situ taşlar güçlendiriliyor, parçalar birleştiriliyor. Bu büyük ve zor projede Allah'ım bizi utandırmasın dilerim" dedi.
2 BİN 500 TAŞIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ
2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 500 orijinal taş bulunuyor. 1481 yılındaki deprem ve tsunamide tamamının yıkıldığı düşünülen deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, yüksekten düşme nedeniyle statik açıdan kullanılması mümkün olmayan taşlar yenileriyle değiştirilerek inşa ediliyor. Uygulama ihalesi ise Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.
TELSİZ-TELGRAF İSTASYONU 1906'DA YAPILDI
Patara'daki Telsiz Telgraf İstasyonu ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıl dönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanı'yla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyor. Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Trablusgarp'a saldıran İtalyan ordusu, 5 Ekim 1911 günü şehri teslim almıştı. Aynı gün Trablusgarp şehrinden ayrılan zırhlılar diğer sahil şehirlerine yönelmiş, Harbiye Nezareti'ne gönderilen bilgi notuna göre 5 Ekim akşamı Derne önlerine gelen iki İtalyan zırhlısı, telsiz istasyonlarını bombalayarak kullanılmaz hale getirmişti. Projede, telsiz telgraf istasyonu olarak kullanılan binaların restorasyon sonrasında Osmanlı Devleti'nin, Afrika topraklarıyla yapılan haberleşmeyi ve o topraklardaki hakimiyetini gösterecek şekilde özel bir kurguyla müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-30 11:36:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at koşturuyor, gören bir daha bakıyor Emekli havacı albayın hayvan sevgisi sokağa taştı, caddeler nal sesiyle şenlendi Süvari olan babasından dinlediği hikayelerle başlayan at tutkusunu yaşam biçimine çevirdi Beytullah Buğdaycı'nın, dalgalar arasında atıyla ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu Görenlerin şaşkın bakışları arasında atına dört nala binen Buğdaycı, çocukların ata binme isteğini de geri çevirmiyor
YEREL HABERLER Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at ...
Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı Ali Bahar: “Devletimiz sesimizi duydu aşı tamam, şimdi sıra bizde "
YEREL HABERLER Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen ...
Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel müşterisi 65 kişi dans edip DJ eşliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel ...
Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
YEREL HABERLER Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
YEREL HABERLER AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi Kent merkezine kar yağmayınca vatandaşlar bin 825 rakımlı Alacabel mevkiine akın etti Aileleriyle birlikte yol kenarlarında kar üzerinde piknik yapıp mangal yaktılar
YEREL HABERLER Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal ...
Muratpaşa'da hedef kupa
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hedef kupa
Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
YEREL HABERLER Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
Antalya'ya serviks kanseri taramasında birincilik ödülü
YEREL HABERLER Antalya'ya serviks kanseri taramasında birincilik ...
Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni ...
Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı
Cip ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'nın Gülüklü çorbası dünyaya tanıtılacak Alanya’da coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya'nın Gülüklü çorbası dünyaya ...
KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
YEREL HABERLER KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden Alanyaspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden ...
Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi Jandarmadan ...
Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu
Kaş’ta yaya geçidi çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Kaş’ta yaya geçidi çizgileri yenilendi
Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama
Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı ...
Antalyalı hayırseverden 4 derslikli anaokulu
YEREL HABERLER Antalyalı hayırseverden 4 derslikli anaokulu