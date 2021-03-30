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Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" Antalya'da 50.6 bin dekar alanda muz üretiliyor"

İHA

Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" Antalya'da 50.6 bin dekar alanda muz üretiliyor"

Türkiye muz üretiminin yaklaşık yüzde 41’ini gerçekleştiren Antalya, muz yetiştiriciliğinde fırsatlar ve tehditleri ele alarak, dünyadaki örnekleri paylaşmak ve muzun üretiminden ticaretine, hastalıklarından desteklemelerine kadar bir çok konuyla ilgili sektörü bilgilendirmek amacıyla Muz EÇalıştayı düzenliyor.

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen Muz EÇalıştayı 510 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşecek. Çalıştay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır ve Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca’nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

“Yabancı uzmanlar deneyimlerini paylaşacak”
İnteraktif Çalıştayda yabancı ülkelerden uzmanlar, dünyada tropik ve subtropik koşullarda muz yetiştiren ülkelerin deneyimlerini anlatacak. Fransız Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Frederic Bakry, Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi’nden Dr. Mrs.S.Uma, Kosta Rika’dan Dr.Jorge Sandoval Fernandez, Ekvador’dan Dr.Victor Hugo Quimi Arce, Fas’tan Prof.Dr. Ahmet Ait muzla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

“Muz üretiminde önümüzü görelim”
ATB ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, örtü altı muz üretiminin 2014’ten itibaren hızla büyüdüğünü belirtti. 2014 yılında ülkemiz muz üretiminin yüzde 27'sini gerçekleştiren Antalya’nın bugün Türkiye muz üretiminin yüzde 41’ini gerçekleştirdiğini kaydeden Çandır, Antalya’da 2014 yılında 22,3 bin dekar alanda muz üretilirken, bugün 50.6 bin dekarın üzerinde muz üretildiğini, üretim alanları giderek arttığı belirtti. Muzdaki plansız üretime dikkat çeken Çandır, Muz EÇalıştayı ile muz üreticisine yol göstermeyi amaçladıklarını kaydetti. Çandır, “Çalıştayda alanında uzman akademisyenler, dünyada muz ticaretinden Türkiye’de muz üretimine, desteklerden planlamaya, çeşit seçiminden markalaşmaya, muz yetiştiriciliğinde fırsatlardan tehditlere kadar A’dan Z’ye muza dair herşeyle ilgili bilgilendirmede bulunacak. Çalıştay sayesinde muz üretimi ve ticaretiyle ilgili karar alırken önümüzü daha rahat görme fırsatı elde edeceğiz” dedi.

“Muzda tehditler ve fırsatlar konuşulacak”
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Çalıştay ile çok hızlı gelişen muz sektörünü doğru şekilde analiz edebilmek, muzun geleceğini konuşmak ve yatırım kararlarının doğru alınmasına destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Karaca, “Muzda neler oluyor, bizim güçlü, zayıf yönlerimiz nelerdir? Muz üretimi ile ilgili tehditler ve fırsatlar hangileridir bunları kapsamlı bir şekilde akademik tabanda sektörün tüm bileşenlerinin katılımlarıyla gündeme getirip 6 gün boyunca en derin noktasına kadar inceleyeceğiz” diye konuştu.
Karaca, pandemi döneminde dijital altyapıyı kullanarak tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, “Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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