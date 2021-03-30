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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazır

İHA

Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ilçesinde kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemede bulundu. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezde yetişkin ve çocuklar için diş ünitelerinin yanı sıra sünnet polikliniği, diyetisyen ve psikolog da bulunacağını belirtti.
Kepez İlçesi Otogar Kavşağı’nda yer alan 5 katlı binada hizmet verecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açılış için gün sayan merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Böcek’e, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Ramazan Demir, Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ramazan Akalın ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin eşlik etti.

Yetişkinlere de hizmet verilecek
Aile Sağlığı Merkezinde yer alan yetişkin ve çocuk diş ünitelerini inceleyen ve bilgi alan Başkan Böcek, “Önce sağlık, önce insan parolasıyla Kepez'imize kazandırmış olduğumuz sağlık merkezini, halkımızın hizmetine sunmadan önce inceledik. Daha önce Sütçüler’de hizmet veren Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ni daha merkezi bir yer olan Otogar Kavşağı’na taşıdık. Sütçüler’deki Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde 514 yaş arası çocuklarımıza hizmet veriyorduk. Şimdi burada yetişkinlere de hizmet vereceğiz. 5’i yetişkinlere 5’i çocuklarımıza olmak üzere 10 diş hekimimiz hizmet verecek. Evde Sağlık Birimimiz de bu binamızda olacak” dedi.

Psikolog ve diyetisyen olacak
Aile Sağlığı Merkezi’nde yer alacak diğer birimler hakkında da bilgi veren Başkan Böcek, “Çocuklarımız erkekliğe ilk adımı da burada atacak. Sünnet polikliniğimiz olacak. Belediyeler yılda bir kez toplu sünnet yapardı. Biz şimdi bu merkezde 365 gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını ücretsiz sünnet edecek bir imkana kavuşacağız. Bir sağlık merkezinde olması gereken psikolog, diyetisyen gibi hizmetlerimiz de yine halkımıza ücretsiz olarak burada sunulacak” diye konuştu.

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