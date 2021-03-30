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(ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı Avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da geçtiğimiz yıl açık alanda 50 milyon adet avokado üretildi Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yer buluyor.

İHA

(ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı Avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da geçtiğimiz yıl açık alanda 50 milyon adet avokado üretildi Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yer buluyor.

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde örtü altına yönelen üreticiler ilk hasadı yaptı. Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı.
Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye’de avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayarak mart ayına kadar süren hasatta üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 56 lira arasında değişen avokado 810 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

Avokado seraya girdi
Avokadonun yoğun talep görmesi üzerine ilçedeki bazı üreticiler 3 yıl önce örtü altı ekimi yapmak için denemeler yaptı. Sadece pinkerton cinsi avokadoyu serada yetiştirebilen üreticiler Türkiye ilk olma özelliği taşıyan ürünün hasadını yaptı.
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilk kez seraya ekilen avokadodan bu yıl ürün aldıklarını söyledi. Sevilgen, “Deneme amaçlı 3 yıl önce seraya ektiğimiz avokadonun ürününü aldık. Örtü altı üretimi Türkiye’de ilk Alanya’da gerçekleşti. Çok memnunuz ve mutluyuz çünkü serada avokadonun yetiştirmek bizim için çok önemliydi. Avokadonun seri üretimi sadece Alanya, Gazipaşa ve Anamur ile sınırlıyken örtü altıyla beraber özellikle daha geniş yerlere yayılabilecek. İstediğimiz şartlarda yapılan seralarda avokadonun yetiştiği gördük. Serada üretilen avokado ise ‘Pinkerton’ cinsidir. Örtü altı üretimin verim daha çok artmaya başladı. Çünkü açıkta yetişen avokado rüzgardan, şiddetli yağıştan, tuzdan ve aşırı güneşten etkileniyordu. Ama serada yağmur ve rüzgardan etkilenmediğinden dolayı daha temiz ürün elde ediyoruz. İlkbaharda Türkiye’de avokado üretiminde azalma olduğu için örtü altı ürünler buna katkı sağlayacak” dedi.

“Pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da oldukça iyi”
Serada avokado üretimi yapan Mehmet Balki, araştırmalar yaparak örtü altı üretimine geçtiği aktardı. Balki, “Araştırmalar yaparken avokadonun pinkerton cinsi dikkatimi çekti. Daha sonra fidan üreterek yarım dönüm içerisine 40 avokado ekerek denemeler geçtik. Yaklaşık 2 sene avokadonun sera ortamında yetişebileceğini anladık. Ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da oldukça iyi. Bu cinsin özelliği sera ortamında yetişebilmesi ve haliyle kış aylarından etkilenmeden büyümesi sağlanıyor. Yalnız üreticilerin dikkatini çekmek isterim; bu cinsten başkası sera ortamında olmuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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