(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

DHA

(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalan 10 maçta toplayabildikleri kadar puan toplayıp, 5'inci sıradaki yerlerini korumak istediklerini belirterek, "Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, milli maç nedeniyle lige verilen arada takımın kalan müsabakalara hazırlığına devam ettiğini söyledi. Ligde hedeflerini anlatan Çavuşoğlu, "Ligde kalan 10 maç var. Ortada 30 puanlık periyot var. 30 puanlık periyotta ne toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Ligde 5'inci sıradayız. Yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu.
"10 MAÇTA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Puan cetvelinde Aytemiz Alanyaspor'un alt sıralarındaki takımlarla maçlarının olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Aşağıdaki takımlarla da maçımız var. Onlar için de bizim için de zor. Biz amacımızdan, hedefimizden şaşmak istemiyoruz. Son zamanlardaki maçlarda Babacar ile Efecan'ın sakatlıkları takımımızı etkiledi. Cezalı oyuncularımız da vardı. Kalan 10 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz."
"LİGDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmelerinin ardından lige odaklandıklarını vurguladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon final, bu sezon da yarı final oynadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Biz her zaman ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçında bunu hedeflemiştik, olmadı. Geçen sene final oynadık bu sene Antalya'nın diğer takımı final oynayacak. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Kalan 10 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
"İZLENEN FUTBOLCULARIMIZ VAR"
Aytemiz Alanyaspor'un futbolcu, teknik direktör, yardımcı antrenörlerini başka takımlara transfer etmesiyle adından sıkça söz ettirdiğinden bahseden Çavuşoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Sadece futbolcu değil, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimize transfer teklifi gelirse, en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim izlenen futbolcularımız var. Takipte olan futbolcularımız da var. Sezon sonunda teklif gelirse değerlendiririz. Kulüp başkanlığında mayıs ayında 10'uncu yılı bitirmiş olacağım. Daha önce 6 yıl da başkan yardımcılığında ve farklı görevde bulundum. 10 yıldır aynı ekip Alanyaspor'u yönetiyoruz. İstikrar yakaladık, istikrarı sürdürmek istiyoruz. Bütçemiz ona göre. İlçe takımı olarak koyduğumuz hedefleri yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Mali kriterler de çok önemli. Bütçesi çok yüksek olmayan, gelirleri çok iyi olmayan kulübüz. Gelirimizle her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar emin adımlarla geldik. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız Süper Lig'de kalıcı Alanyaspor'un olması."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hasan Çavuşoğlu ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-03-30 11:58:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı Avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da geçtiğimiz yıl açık alanda 50 milyon adet avokado üretildi Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yer buluyor.
YEREL HABERLER (ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun ...
Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa ...
Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti
YEREL HABERLER Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti
(ÖZEL) Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
YEREL HABERLER (ÖZEL) Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" Antalya'da 50.6 bin dekar alanda muz üretiliyor"
YEREL HABERLER Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" ...
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
YEREL HABERLER 26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at koşturuyor, gören bir daha bakıyor Emekli havacı albayın hayvan sevgisi sokağa taştı, caddeler nal sesiyle şenlendi Süvari olan babasından dinlediği hikayelerle başlayan at tutkusunu yaşam biçimine çevirdi Beytullah Buğdaycı'nın, dalgalar arasında atıyla ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu Görenlerin şaşkın bakışları arasında atına dört nala binen Buğdaycı, çocukların ata binme isteğini de geri çevirmiyor
YEREL HABERLER Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at ...
Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı Ali Bahar: “Devletimiz sesimizi duydu aşı tamam, şimdi sıra bizde "
YEREL HABERLER Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen ...
Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel müşterisi 65 kişi dans edip DJ eşliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel ...
Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
YEREL HABERLER Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
YEREL HABERLER AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi Kent merkezine kar yağmayınca vatandaşlar bin 825 rakımlı Alacabel mevkiine akın etti Aileleriyle birlikte yol kenarlarında kar üzerinde piknik yapıp mangal yaktılar
YEREL HABERLER Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal ...
Muratpaşa'da hedef kupa
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hedef kupa
Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
YEREL HABERLER Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
Antalya'ya serviks kanseri taramasında birincilik ödülü
YEREL HABERLER Antalya'ya serviks kanseri taramasında birincilik ...
Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni ...
Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı
Cip ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'nın Gülüklü çorbası dünyaya tanıtılacak Alanya’da coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya'nın Gülüklü çorbası dünyaya ...
KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
YEREL HABERLER KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden Alanyaspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden ...