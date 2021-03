(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalan 10 maçta toplayabildikleri kadar puan toplayıp, 5'inci sıradaki yerlerini korumak istediklerini belirterek, "Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, milli maç nedeniyle lige verilen arada takımın kalan müsabakalara hazırlığına devam ettiğini söyledi. Ligde hedeflerini anlatan Çavuşoğlu, "Ligde kalan 10 maç var. Ortada 30 puanlık periyot var. 30 puanlık periyotta ne toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Ligde 5'inci sıradayız. Yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu.

"10 MAÇTA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Puan cetvelinde Aytemiz Alanyaspor'un alt sıralarındaki takımlarla maçlarının olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Aşağıdaki takımlarla da maçımız var. Onlar için de bizim için de zor. Biz amacımızdan, hedefimizden şaşmak istemiyoruz. Son zamanlardaki maçlarda Babacar ile Efecan'ın sakatlıkları takımımızı etkiledi. Cezalı oyuncularımız da vardı. Kalan 10 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz."

"LİGDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmelerinin ardından lige odaklandıklarını vurguladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon final, bu sezon da yarı final oynadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Biz her zaman ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçında bunu hedeflemiştik, olmadı. Geçen sene final oynadık bu sene Antalya'nın diğer takımı final oynayacak. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Kalan 10 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İZLENEN FUTBOLCULARIMIZ VAR"

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcu, teknik direktör, yardımcı antrenörlerini başka takımlara transfer etmesiyle adından sıkça söz ettirdiğinden bahseden Çavuşoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sadece futbolcu değil, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimize transfer teklifi gelirse, en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim izlenen futbolcularımız var. Takipte olan futbolcularımız da var. Sezon sonunda teklif gelirse değerlendiririz. Kulüp başkanlığında mayıs ayında 10'uncu yılı bitirmiş olacağım. Daha önce 6 yıl da başkan yardımcılığında ve farklı görevde bulundum. 10 yıldır aynı ekip Alanyaspor'u yönetiyoruz. İstikrar yakaladık, istikrarı sürdürmek istiyoruz. Bütçemiz ona göre. İlçe takımı olarak koyduğumuz hedefleri yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Mali kriterler de çok önemli. Bütçesi çok yüksek olmayan, gelirleri çok iyi olmayan kulübüz. Gelirimizle her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar emin adımlarla geldik. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız Süper Lig'de kalıcı Alanyaspor'un olması."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

