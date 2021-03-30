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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya turizm tecrübesini Küba ile paylaşacak

İHA

Antalya turizm tecrübesini Küba ile paylaşacak

Vali Ersin Yazıcı, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i makamında kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Küba arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Ziyarette, Vali Yazıcı ve Büyükelçi Nunez, Türkiye ile Küba arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Nunez, turizm başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dostane İlişkilerimizi Ortak Çalışmalarla İleriye Götürebiliriz
İki ülke arasında dostane ilişkiler olduğunu ve ortak çalışmalarla bunun daha da ileriye götürülebileceğini ifade eden Vali Yazıcı; “Turizmin başkenti Antalya’mıza hoş geldiniz. Turizm ve tarım şehri olan Antalya’mız gerçekten güneşiyle, kumuyla, deniziyle özel bir yer. Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip bir şehir burası. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Şehrimiz turizmin profesyonel olarak yapıldığı bir bölge. Antalya olarak turizmdeki bu tecrübemizi Küba ile paylaşma noktasında ortak çalışmalar yürütülebilir.” dedi.

Ekonomik ve Kültürel Bağ Oluşturmak İstiyoruz
Ziyarette, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Türkiye Küba arasındaki turizm başta olmak üzere tarım, sanayi ve ticareti arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirterek, Vali Ersin Yazıcı’dan turizm yatırımcıları hakkında destek istedi. Küba’nın potansiyeli hakkında bilgiler aktaran Büyükelçi Nunez; “Burada olmaktan çok mutluyum. Antalya ve Küba’nın birbirine benzer birçok yönü var. İnsanlarımız ve iklimimiz birbirine benziyor. Küba olarak pandemiden önce yıllık 5 milyon turist ağırlarken pandemi dönemiyle birlikte bu sayı 1 milyona geriledi. Pandemi sonrası ortak çalışmalarla turizmimizi geliştirmek istiyoruz. Antalya ile Küba arasında ekonomik ve kültürel olarak bağ oluşturmak istiyoruz.” diye konuştu.
Büyükelçi olarak ilk Türkiye’de göreve başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Nunez, Türk insanının çok misafirperver ve dost canlısı olduğunu belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade ederek şehre gelen tüm turistlere karşı kültürümüzün bir parçası olan Türk misafirperverliğini gösterdiklerini vurgulayan Vali Yazıcı; “Antalya’mızda dünya çapında birçok turizm firması mevcut. İnşallah pandemi sonrası turizm alanında ortak çalışmalar yürüteceğiz. Bu güzel şehrimizde dünyanın her yerinden misafir ağırlıyoruz. Küba’lı misafirlerimizi de dünya şehri Antalya’mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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