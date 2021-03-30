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Yavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol yaptı

DHA

Yavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol yaptı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluk hikayesini fotoğraflarıyla tüm dünyaya duyuran kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Karacabey ilçesinde ölmek üzereyken bulduğu yavru güvercin 'Zibidi' ile çıktığı Türkiye turunda 3 bin 500 kilometre yol yaptı. Tüydeş ve Zibidi, Anadolu turunda Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu da ziyaret etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı 'Leylek Köyü' olarak da bilinen Eskikaraağaç'ta yuvası bulunan ve 10 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları efsaneye dönüşen Yaren Leylek'in hikayesini fotoğraflarıyla tüm dünyaya duyuran Alper Tüydeş, yeni fenomeni Zibidi ile çıktığı Türkiye turunda 3 bin 500 kilometre yol yaptı. Alper Tüydeş, sosyal medyada binlerce hayranı bulunan, fotoğraf ve videolarındaki izlenme sayıları 1 milyonu aşan güvercin yavrusu Zibidi'nin hikayesi ve yolculuklarını anlattı.
SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Karacabey'de evinin terasında güvercin de beslediğini belirten Tüydeş, kırmızı kanat bango cinsi evcil bir tür olan yavru güvercini, doğduktan birkaç gün sonra anne-babasının ilk yavrusu olduğu için besleme ve ısıtmayı bıraktığını ve donmak üzereyken bulduğunu söyledi. Ebeveynleri üstüne yatmayı bıraktığı için soğuktan kaskatı kesilen yavruyu öldü sanıp kümesten çıkardığını anlatan Tüydeş, "Tam poşete koyacakken gagasını son bir gayretle hareket ettirdi. Güvercin besleyenlerin zaman zaman karşılaştıkları bir durum, ben de daha önce benzer birkaç olay yaşamıştım. Ölmek üzereyken dakikalar içinde kurtarıldı. Fotoğraflarla hikayesini paylaştığımda ise büyük ilgi gördü" diye konuştu.
SEPET İÇİNDE ANADOLU TURU
Bu olay yaşanmadan önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu için bir tur planladığını belirten Tüydeş, "Hem sıcakta durmaya hem de beslenmeye ihtiyacı olduğundan ve günde en az 3-4 kez ilgilenebilecek başka birini de bulamayacağımdan tura yanımda götürmek zorunda kaldım. Bir sepet içerisinde ve yemlerini de alarak birlikte yola çıktık. Aslında bu zamana denk gelmesi iyi oldu, daha çok ilgilenebildim onunla" dedi.
VALİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tur boyunca 3 bin 500 kilometre yol yaptıklarını ve birçok şehir gezdiklerini anlatan Tüydeş, Zibidi ile birlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu da ziyaret ettiklerini belirterek, "Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ı gezdik ve Konya'da bir göle uğradık. Bir de geçtiğimiz iller var Malatya, Elazığ, Aksaray, Ankara, Eskişehir gibi illerden durmadan geçtik" diye konuştu.
UÇMAYA BAŞLAMADI
Sosyal medya üzerinden görmek için çok sayıda mesaj atan olduğunu da kaydeden Tüydeş, şu an 23 günlük Zibidi'nin, yanakları ve kanat altları haricinde tüylerinin çıktığını söyledi. Uçmaya daha başlamadığını belirten Tüydeş, "Kendi başına yerden yem yeme antremanları yapıyor. Çünkü yem yemeyi annesi öğretir normalde fakat iş başa düştü. Eğer kendi başına yem yemeyi öğretemezsem, arkadaş olması için yavru bir güvercinin yanına koymayı düşünüyorum" dedi.
Zibidi´yi diğer güvercinlerle adapte etmeye çalışacağını belirten Tüydeş, "Dün ilk kez yavruyu diğer güvercinlerin yanına çıkarttım, ama onların yanına gitmektense benim yanıma gelmeyi tercih etti. Bu kadar yol katettik, birlikte araba kullandık, gezdik farklı şehirleri. 'Herhalde güvercin olduğunu unuttu' esprileri geldi bu davranışına karşı. Bu süreci onlarla beraber götürüp en kısa sürede kümesteki diğer güvercinlerin yanına adapte etmeye çalıştıracağım. Ama sorun yok, eğer onların yanını tercih etmezse de ona ayrıca da bakabilirim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-30 12:37:09

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