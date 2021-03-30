Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı



ANTALYA, (DHA)TOKYO Olimpiyatları'na hazırlık için geldiği Antalya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Avrupa ve Balkan Şampiyonu atlet Elzan Bibic (22), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sırbistanlı orta ve uzun mesafe koşucusu Elzan Bibic, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için geldiği Antalya'da antrenman sırasında fenalaşınca OFM Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akut karın sendromu teşhisi ile tedaviye alınan Bibic, kendisini tedavi eden doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Olimpiyatlara hazırlık için Antalya'nın çok uygun hava koşulları olduğunu, tavsiye üzerine geldiğini söyleyen Balkan Şampiyonu atlet Elzan Bibic, "Antrenmanlar sırasında aniden karın ağrım oldu. Hastaneye geldiğimde çok ağrım vardı. Doktorum Ufuk Şenköylü ilgilendi ve beni tedavi etti. Doktor ve hemşire ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

OLİMPİYATLARA ANTALYA'DA HAZIRLANDI

Türkiye'ye ve Antalya'ya ilk kez geldiğini, Antalya'nın iklim ve insanını çok sevdiğini söyleyen Bibic, "Antalya'ya 20 Mart'ta Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için gelmiştim. Burada çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurdum. Antrenmanlarda Türk atletlerle de tanışma fırsatım oldu. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Çok güzel bir ülke, çok beğendim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Balkan Şampiyonu atleti tedavi eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hastanın akut karın ağrısı şikâyeti ile kendilerine başvurduğunu, gerekli tedavilerin yapılarak taburcu edildiğini söyledi. Op. Dr. Şenköylü, "Balkan Şampiyonu atlet kardeşimiz Elzan Bibic çalışmaları sırasında akut karın sendromları belirmesi üzerine hastanemize başvurdu. Biz de kendisine gerekli müdahaleleri yaptık. Uyguladığımız tedavi de gayet iyi gözüküyor. Şikâyetleri ortadan kalktı. Şu anda gayet iyi. İnanıyorum ki çok yakında çalışmalara başlayacak ve olimpiyatlarda ülkesi adına yarışmaya devam edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-03-30 12:40:42



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