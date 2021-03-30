Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı

DHA

Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı


ANTALYA, (DHA)-TOKYO Olimpiyatları'na hazırlık için geldiği Antalya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Avrupa ve Balkan Şampiyonu atlet Elzan Bibic (22), tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sırbistanlı orta ve uzun mesafe koşucusu Elzan Bibic, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için geldiği Antalya'da antrenman sırasında fenalaşınca OFM Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akut karın sendromu teşhisi ile tedaviye alınan Bibic, kendisini tedavi eden doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.
Olimpiyatlara hazırlık için Antalya'nın çok uygun hava koşulları olduğunu, tavsiye üzerine geldiğini söyleyen Balkan Şampiyonu atlet Elzan Bibic, "Antrenmanlar sırasında aniden karın ağrım oldu. Hastaneye geldiğimde çok ağrım vardı. Doktorum Ufuk Şenköylü ilgilendi ve beni tedavi etti. Doktor ve hemşire ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.
OLİMPİYATLARA ANTALYA'DA HAZIRLANDI
Türkiye'ye ve Antalya'ya ilk kez geldiğini, Antalya'nın iklim ve insanını çok sevdiğini söyleyen Bibic, "Antalya'ya 20 Mart'ta Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için gelmiştim. Burada çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurdum. Antrenmanlarda Türk atletlerle de tanışma fırsatım oldu. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Çok güzel bir ülke, çok beğendim" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Balkan Şampiyonu atleti tedavi eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hastanın akut karın ağrısı şikâyeti ile kendilerine başvurduğunu, gerekli tedavilerin yapılarak taburcu edildiğini söyledi. Op. Dr. Şenköylü, "Balkan Şampiyonu atlet kardeşimiz Elzan Bibic çalışmaları sırasında akut karın sendromları belirmesi üzerine hastanemize başvurdu. Biz de kendisine gerekli müdahaleleri yaptık. Uyguladığımız tedavi de gayet iyi gözüküyor. Şikâyetleri ortadan kalktı. Şu anda gayet iyi. İnanıyorum ki çok yakında çalışmalara başlayacak ve olimpiyatlarda ülkesi adına yarışmaya devam edecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Elzan Bibic ile servis yatağında röportaj (İNGİLİZCETÜRKÇE TERCÜMELİ)
Op.Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü muayene için odaya gelirken
Op. Dr. Şenköylü ile röportaj
Servise gelen hemşirenin tansiyon ve ateş ölçmesi
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-03-30 12:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yıldızlı tesiste toplam 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz iki toplantı
YEREL HABERLER 5 yıldızlı tesiste toplam 1900 kişinin katıldığı ...
Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı
YEREL HABERLER Balkan şampiyonu atlet, Antalya'da fenalaştı
Yavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol yaptı
YEREL HABERLER Yavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol ...
İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi
Antalya turizm tecrübesini Küba ile paylaşacak
YEREL HABERLER Antalya turizm tecrübesini Küba ile paylaşacak
Avrupa ve Balkan Şampiyonu Sırp atlet Antalya’da fenalaştı Avrupa ve Balkan Şampiyonu Elzan Bibic tedavisi tamamlanıp taburcu edildi
YEREL HABERLER Avrupa ve Balkan Şampiyonu Sırp atlet Antalya’da ...
(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa ...
(ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı Avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da geçtiğimiz yıl açık alanda 50 milyon adet avokado üretildi Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yer buluyor.
YEREL HABERLER (ÖZEL) Türkiye’de ilk kez serada üretilen avokadonun ...
Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışa ...
Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti
YEREL HABERLER Muratpaşa da kırmızı çizgiyi çekti
(ÖZEL) Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
YEREL HABERLER (ÖZEL) Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" Antalya'da 50.6 bin dekar alanda muz üretiliyor"
YEREL HABERLER Muz, E-Çalıştayda ele alınacak Başkan Çandır:" ...
26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
YEREL HABERLER 26.5 metrelik deniz fenerinde ilk taşlar konuluyor
Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at koşturuyor, gören bir daha bakıyor Emekli havacı albayın hayvan sevgisi sokağa taştı, caddeler nal sesiyle şenlendi Süvari olan babasından dinlediği hikayelerle başlayan at tutkusunu yaşam biçimine çevirdi Beytullah Buğdaycı'nın, dalgalar arasında atıyla ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu Görenlerin şaşkın bakışları arasında atına dört nala binen Buğdaycı, çocukların ata binme isteğini de geri çevirmiyor
YEREL HABERLER Kovboy şapkasını takıp Antalya sokaklarında at ...
Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı Ali Bahar: “Devletimiz sesimizi duydu aşı tamam, şimdi sıra bizde "
YEREL HABERLER Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen ...
Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı
Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını kütüphaneye gidenleri etkiledi
Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel müşterisi 65 kişi dans edip DJ eşliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Antalya'da butik otelde izinli eğlence Tamamı otel ...
Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
YEREL HABERLER Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler
AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
YEREL HABERLER AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor
Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal keyfi Kent merkezine kar yağmayınca vatandaşlar bin 825 rakımlı Alacabel mevkiine akın etti Aileleriyle birlikte yol kenarlarında kar üzerinde piknik yapıp mangal yaktılar
YEREL HABERLER Antalya'da kardan adam ve kar üzerinde mangal ...
Muratpaşa'da hedef kupa
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hedef kupa
Nikah şekerinin yerini kolonya aldı
YEREL HABERLER Nikah şekerinin yerini kolonya aldı