Vali Yazıcı: "Biz turizm şehriyiz. Türkiye’yi temsil eden bir şehriz. Risk haritasında kırmızı bize yakışmadı” Antalya Valisi Yazıcı, yaya önceliğine dikkat çekmek için eline fırça alıp ‘kırmızı çizgisini çekti’

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Işıklar Caddesi’nde bulunan bir yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Antalya’nın kırmızı renge bürünmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getiren Yazıcı, “ İnşallah bir an önce kurallara uyarak kırmızıdan, maviye doğru hareket ederiz. Antalya olarak Türkiye’ye karşı ağır bir sorumluluğumuz var. Biz turizm şehriyiz. Türkiye’yi temsil eden bir şehiriz. Dolayısı ile bize kırmızı yakışmadı" dedi.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğine dikkat çekmek için başlatılan “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulamasına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, Işıklar Caddesi’nde bulunan bir yaya geçidini kırmızıya boyayarak destek verdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet, yaya geçidini kırmızıya boyadıktan sonra trafikte bilinçlendirme yapmak adına çocuklar ile sohbet ederek kırmızı düdük hediye etti. Ardından konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Vali Yazıcı, yayaların trafikteki önemine vurgu yaptıktan sonra günden güne artan Antalya trafiği hakkında konuştu. Yazıcı, Antalya’nın çok yüksek riskli iller kategorisine girmesine duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Türkiye’ye karşı ağır bir sorumluluğumuz var. Biz turizm şehriyiz. Türkiye’yi temsil eden bir şehiriz. Dolayısı ile bize kırmızı yakışmadı” dedi. Vali Ersin Yazıcı, daha sonra trafikten geçen araçları durdurarak yaya önceliğini hatırlattı ve sürücülere çiçek ile kırmızı düdük hediye etti.



“Biz her şeyi insanoğlu için yapıyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Kırmızı çizgimizi çizdik. Önceliğimiz, kırmızı çizgimiz yayalarımız. Bunu belirtmek için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1 yılı aşkın bir süredir öncelik yaya şeklinde mottolaştırdığımız, Türkiye’nin her tarafında önceliğin yayanın olduğunu belirttiğimiz bir takım uygulamalar yapıyoruz. Sürücülerimizi bu noktada bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. İçişleri Bakanlığının öncülüğünde tüm valiliklerimiz, emniyet, jandarma teşkilatlarımız bu konuyu önemsiyor. Her şeyin merkezinde insan var, biz her şeyi insanoğlu için yapıyoruz. Aslında trafik hizmetlerini de insanlar için yapıyoruz. Bir yerden bir yere taşınmak için araçlara biniyoruz, toplu taşımalara biniyoruz. Onlarda insanlara hizmet ediyor. Bu işi yaparken de özellikle trafikte yayaları gördüğümüzde önceliğin onlarda olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik bu uygulamayla” diye konuştu.



“Öncelik hayatın öncelik insanın”

Önceliğin insanda olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Çocuklara düdük veriyoruz. Bu uygulamayı daha öncede yaptık. Verdiğimiz kırmızı düdüklerle çocuklarımızın, annelerini, babalarını yada büyüklerini araç kullanırken hata yapmaları durumunda düdük çalmalarını istiyoruz. Özellikle de yaya geçitlerinde yada başka trafik kurallarına uymama gibi bir durum olduğunda istiyoruz ki çocuklarımız düdükle büyüklerini ikaz etsinler. Her şeyin insan için olduğunu tekrar hatırlatarak trafikteki sürücülerimize ‘öncelik hayatın öncelik insanın’ demek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Her gün trafik yoğunluğumuz artıyor”

Antalya’da günden güne artan trafik yoğunluğuna da değinen Yazıcı, “Büyük bir şehiriz, her gün trafik yoğunluğumuz artıyor. Özellikle şehir içlerinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte polis teşkilatımız, trafikte görevli jandarma ekiplerimiz, trafiği yönetmek ve yönlendirmek için gayret ediyorlar” ifadelerini kullandı.



“Antalya olarak Türkiye’ye karşı ağır bir sorumluluğumuz var”

Antalya’nın kırmızı renge bürünmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yazıcı, “Korona virüs ile ilgili son kararları herkes gördü. Kırmızı olduk. 58 il Türkiye’de kırmızı şu anda. Üzgünüz, böyle olmamalıydı. İnşallah bir an önce kurallara uyarak kırmızıdan, maviye doğru hareket ederiz. Antalya olarak Türkiye’ye karşı ağır bir sorumluluğumuz var. Biz turizm şehriyiz. Türkiye’yi temsil eden bir şehiriz. Dolayısı ile bize kırmızı yakışmadı” açıklamalarında bulundu.

