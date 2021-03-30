Akdeniz Üniversitesi Erasmus belgesini tam puan ile aldı

Akdeniz Üniversitesi 2021/2027 dönemi Erasmus+ Programı için yapılan Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) belgesini Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın imzasıyla aldı.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 2020 yılı Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi “Erasmus Charter for Higher Education” (ECHE) başvuru sonuçları açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 100 üzerinden 100 tam puan aldı. Rektör Özkan, alınan belgeyi imzalanırken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Kitapcı ve Erasmus+ Programı Kurum Koordinatörü Nuran Caner de hazır bulundu.

ECHE yükseköğretim programının, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Başvurumuzun tam puanla kabul edilmiş olması gurur verici oldu. Yeni dönemde de Erasmus+ ailesinin bir üyesi olarak öğrencilerimiz ile personelimizin Erasmus+ programı hareketliliklerinden daha fazla yararlanmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmelerinin önemli olduğunu belirten Rektör Özkan, “Erasmus+ programının kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için karşılıksız mali destek sağlıyor. Programın amacı yükseköğretimin kalitesini artırmaktır. Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası iş birliğinin teşvik edilmesiyle, öğrencilerin ve yükseköğretim kurumu personelinin Avrupa’da hareketliliğinin sağlanması, Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

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