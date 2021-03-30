ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’nün pandemi nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı yapıldı.

2020 yılı Mayıs ayında yapılacak olan “ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Genel Kurulu” Covid19 pandemi koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu kısıtlamalar nedeniyle ertelenmişti. ASAT Spor Genel Kurulu’nun ertelenen toplantısı bugün gerçekleştirildi. ASAT Genel Müdürlüğü merkez binasındaki konferans salonunda yapılan genel kurulun açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer yaptı.



“Amacımız gençliğe hizmet”

Tuncer, konuşmasında kulübün faaliyetlerini ve başarılarını anlattı. 11 farklı branşta spor faaliyeti yürüten ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’nün yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza attığını belirten Tuncer, derneğin mali disiplin ile yönetildiğini ve pandemi koşullarında dahi hiçbir çalışanın zor durumda bırakılmadığını vurguladı. Cansel Tuncer amaçlarının gençliğe hizmet olduğunu belirterek, “Amacımız geleceğimizi teminat altına almak ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bu duygular içerisinde Genel Kurulun tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Kurul üyeleri”

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (AKSF) delegelerinin seçimleri yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi: Cansel Tuncer, Ramazan Karabulut, Oktay Başaran, Ali Polat, Hasan Aydın, Ramazan Demir, Ümit Daban.

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