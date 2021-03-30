Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYALI bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti. Güllerden kalbin içinde zeybek oyununu izleyen genç kadın, yanına tek taş yüzükle gelen sevgilisinin teklifini kabul etti.

Lara DüdenPark'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-03-30 17:40:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.