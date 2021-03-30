Ümit Milli Takımı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaştığı Sırbistan’a 10 mağlup oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Sırbistan ile oynadığı özel maçı 10 kaybetti. Sırbistan’ın golünü maçın 40. dakikasında Svetozar Markovic kaydetti.

Karşılaşmayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ve Karagümrük FK Teknik Direktörü Fransisco Farioli de tribünden takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.