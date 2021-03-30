Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kemer ilçesinde işlettiği pansiyonun çocuk havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.



Olay, saat 11.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nin ünlü turizm bölgesi Çıralı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk havuzundaki suyu boşaltarak temizlemek isteyen Mehmet Bozdoğan dalgıç pompasını çalıştırdı. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra otel çalışanları tarafından hareketsiz bulunan Bozdoğan’ın cenazesi, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki muayenenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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