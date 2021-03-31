(ÖZEL) Düz kontakla galeriden otomobil çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasında Lüks araçların arasında düz kontak yapılabilen otomobili seçti, dinlene dinlene çaldı Güvenlik kamerasına bakarak yaptığı hırsızlıkta rahat tavırları pes dedirtti

Antalya' da 10'u motosiklet hırsızlığı olmak üzere 21 ayrı suçtan sabıkası bulunan hırsız, galerinin önünde bulunan otomobili düz kontak yaparak çaldı.Güvenlik kamerasıyla göz göze gelen ancak rahat tavırlarından taviz vermeyen hırsız, bir ara araçtan inip iş yerinde kimsenin olmadığını iyice teyit ettikten sonra işine devam etti. Çalınan otomobil, yaklaşık 4 saat sonra Yayla Mahallesinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan oto galeri iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, işyerinin önünde park halindeki 1994 model Tofaş Serçe marka kırmızı renkli otomobilin düz kontak yapılarak çalındığını belirledi. Görüntülerde otomobili çalan kişinin 21 ayrı suçtan sabıkası bulunan S.İ. olduğu tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda çalınan otomobili iş yerine 1 km. mesafede Yayla Mahallesinde terk edilmiş vaziyette bularak sahibine teslim etti. Otomobili çaldığı belirlenen ve Asayiş Büro ekiplerince yakalanan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılırken savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Galeri sahibi Burak Arslantaş, iş yerinde bulunan 2 otomobili yıkatmak için yıkamacıya gittiklerini belirterek, "İş yerinde kimse bulunmuyordu. Geri geldiğimizde iş yerimizin önünde park halindeki 1994 model serçe marka otomobilin olmadığını gördük. Hemen güvenlik kameralarını inceledik. Güvenlik kamerasında otomobilin düz kontak yapılarak çalındığını fark etti" dedi.



10 tanesi motosiklet olmak üzere 21 ayrı suçtan kaydı var

S.İ.’nin 10 tanesi motosiklet hırsızlığı olmak üzere 21 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu bildirildi. S.İ. son olarak çalmış olduğu 10. Motosikletin ardından 15 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilmişti.



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