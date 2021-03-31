BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmalı"

İHA

BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmalı"

Antalyalı ihracatçılar yılllık 2 milyar dolara yakın ihracat geliri sağlayan Batı Akdeniz bölgesinin tek limanı olan Antalya’nın ulusal demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmasını istiyor.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan adayı Ergin Civan, 2 milyar dolara yakın yurtdışı satım gerçekleştiren bölge ihracatçılarının üye olduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin ihracatın artırılması ve yaşanan sorunların çözümü için önemli ve en etkin sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Bölgesel ve sektörel birlik olan BAİB’in farklı sektörlerin sorunları ve ihtiyaçları için çözüm odaklı çalışmalar yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Civan, ‘’Bölgenin en önemli ihraç ürünleri olan tarım ve madencilik sektörlerinin kendine has sorunları vardır. Bunların çözümü ihracatçı birliklerinin ve ihracatçı firmalarının beraber çalışması gerekmektedir’’ dedi.

Antalya, demiryolu ile Rusya ve Çin’e bağlanmalı
Batı Akdeniz bölgesinin ortak sorununun lojistik olduğunu ifade eden Civan, Antalya limanının daha rekabetçi kullanılması gerektiğini belirterek limandan RoRo seferlerinin başlamasının önemine dikkat çekti. Civan, " Antalya ulusal demiryolu şebekesiyle Rusya, Orta Asya ve Çin’e tren seferleriyle bağlanmalı. Bölgede lojistik merkezi kurulmalı. Hava kargoda önemli pazarlarımız olan Avrupa, Rusya, Dubai ve Asya ülkelerine rekabetçi fiyatlama yapılması gerekmektedir’’ dedi.

Biyolojik Mücadele
Tarımsal üretiminde yaşanan ilaç kalıntısı ve zararlı hastalıklar mücadele için üretici ve ihracatçıların içinde olacağı biyolojik mücadele, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir bir üretimi teşvik eden projelere önderlik etmek istediklerini belirten Ergin Civan, ‘’Kısaca güvenli ürünler için tarladan sofraya kadar ulaşan tedarik zincirinin doğru yönetilmesinde paydaş olmak ve tarım ürünlerinde yaşanan analiz problemi için kalıcı çözümler getirmek için çalışacağız’’ dedi.
Başkan seçilmesi halinde maden ruhsatlarının alınması ve yenilenmesi konusunda ihracatçılara destek olunması için çaba sarf edeceğini söyleyen Civan ". Ayrıca sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen kapatıldığında rehabilitasyonu yapılan maden işletmeciliği için ihracatçılarımızla beraber çalışan bir ihracatçı birliği olmayı hedefledik. Bölgemizde bulunan OSB’de firmaların daha fazla ihracat yapmaları ve üretimlerini ihracat ağırlıklı geliştirmeleri için ortak proje ve çalışmalar yapacağız. Covid sonrası yurtdışı fuar, alım heyetleri ve diğer organizasyonları ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre yapmak önceliklerimiz arasında. Yine çok yakın bir gelecekte önemli bir konu haline gelecek sürdürülebilir ve temiz enerjinin kullanıldığı ve firmalarımızın karbon ayak izinin en düşük seviyelere indirileceği eko üretime İhracatçılarımızın hazırlanmaları ve gelecekte uygulanacak karbon vergisinden etkilenmemeleri için acil bir eylem planı ve çalışma başlatılması öncelikli olması için çalışacağım ’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'
YEREL HABERLER 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'
(ÖZEL) Düz kontakla galeriden otomobil çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasında Lüks araçların arasında düz kontak yapılabilen otomobili seçti, dinlene dinlene çaldı Güvenlik kamerasına bakarak yaptığı hırsızlıkta rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Düz kontakla galeriden otomobil çalan hırsızın ...
'Yehova Şahidi' hastaya kan nakilsiz ameliyat
YEREL HABERLER 'Yehova Şahidi' hastaya kan nakilsiz ameliyat
HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
YEREL HABERLER HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile 09:00-19:00 arası hizmet verecek
YEREL HABERLER Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile ...
Caretta carettanın ilkbahar dansı
YEREL HABERLER Caretta carettanın ilkbahar dansı
Ligin kırmızısı Antalyaspor
YEREL HABERLER Ligin kırmızısı Antalyaspor
Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok
YEREL HABERLER Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar 6 ...
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak ...
Antalyaspor´da Gökdeniz 6 hafta yok
YEREL HABERLER Antalyaspor´da Gökdeniz 6 hafta yok
Ümit Milli Takım, Sırbistan´a 1-0 mağlup oldu
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Sırbistan´a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu
YEREL HABERLER Ümit Milli Takımı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu
Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan turizmci öldü
YEREL HABERLER Havuz suyunu boşaltmak isterken akıma kapılan ...
Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
YEREL HABERLER Falezlerde deniz manzarası izlerken 30 metreden düştü
Falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti Yaklaşık 20 metrelik falezlerden denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER Falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti Yaklaşık ...
Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
YEREL HABERLER Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
Esnafa HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Esnafa HES kodu denetimi
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs tedbirlerine 'kırmızı' güncelleme
YEREL HABERLER Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs ...
Alanya’da kırmızı çizgi çekildi
YEREL HABERLER Alanya’da kırmızı çizgi çekildi
Yerleşik yabancılardan maskesiz parti
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılardan maskesiz parti
Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya'da zeybekli evlilik teklifi
Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenleme çalışmaları ...
(ÖZEL) İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti Seyyar mezarcılar tarafından pazar yerinde 650 TL’ye mezar satılıyor Pazarda aldıkları siparişi 10 gün içinde teslim ediyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ...