Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Banka şubesine ayran ve yumurtalı tepki Marketten aldığı 15 ayran ve 10 yumurtayı bankanın camlarına fırlattı

Antalya’da çektiği krediyi ödeyemediği gerekçesiyle mal varlıklarına haciz gelen kişi, tepkisini banka şubesinin camlarına ayran ve yumurta atarak gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana geldi. Bir süre önce bankadan kredi kullanan Cafer B. (45) belirlenen sürede ödemelerini yapamayınca ev ve kamyonuna haciz geldiği iddia edildi. Banka ile bu durumu çözmeye çalışan Cafer B., bir sonuç alamayınca bunalıma girdi. Sabah saatlerinde yine bankaya konuşmaya gelen Cafer B., yine sonuç alamayınca yakındaki bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Bankanın önüne gelen Cafer B., elindeki ayran ve yumurtaları camlara fırlattı. Ayranlar camda patlarken neye uğradıklarına şaşıran banka çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Camları ayran ve yumurtaya boyayan Cafer B., daha sonra yolun karşısına geçip beklemeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen polis, banka görevlilerinin gösterdiği Cafer B’.yi ekip aracına aldı. Polis yaptığı incelemenin ardından Cafer B.’yi ifadesini almak üzere merkeze götürdü.

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