Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir sürücünün kucağında köpeğiyle otomobilini kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aspendos Bulvarı´nda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, şoför mahallindeki camı açarak köpeğinin dışarı izlemesine izin verdi. Meraklı bakışlara aldırmadan yoluna devam eden sürücüyü ve köpeğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar aracın yanına yavaşlayarak, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntüleri izleyenler, trafikte bu şekilde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-03-31 12:27:24
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