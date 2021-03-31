Sokak Hayvanları Bakım Evi enerji ve su tasarrufu konularında örnek olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşa edilen Sokak Hayvanları Bakım Evi projesinde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz projede incelemelerde bulundu. Gürbüz, Başkan Muhittin Böcek’in en önemsediği projeler arasında yer alan Sokak Hayvanları Bakım Evi’nin enerji ve su tasarrufu konularında da örnek olması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde yapımı süren Sokak Hayvanları Bakım Evi projesinde incelemelerde bulundu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kocakasap, Gürbüz’e proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.



4 Ekim'e yetiştirilmesi planlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, doğa ve hayvan dostu Başkan Muhittin Böcek’in hayatımızın bir parçası olan sokak hayvanlarını da unutmadığını belirtti. Gürbüz, “Başkanımız göreve geldiği günden itibaren sokak hayvanlarına yönelik büyük bir bakımevinin startının verilmesini istedi. 2020 yılında projelendirilip, ihalesini gerçekleştirdik. 84 bin metrekare alan üzerinde, 42 bin metrekare inşat alanı olan bu merkezimizi inşallah 2021’in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne yetiştirmeye çalışacağız” dedi.



Hastane özelliği var

Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde yapımı devam eden merkezin Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları bakım evi olacağını söyleyen Gürbüz, bakımevi hakkında şu bilgileri verdi: “Bu merkezimiz tamamlandığı zaman yaklaşık 1232 köpeğimiz ve 732 kedimize bakım verebileceğiz. Burası bir hastane hüviyetinde olup aynı zamanda acil müdahale merkezimiz, yavru köpekler ve yasaklı köpeklerin bakıldığı kafesler, kedi evimiz, iki katlı kliniğimiz, morgumuz, hasta köpeklerin bakıldığı revirlerin bulunduğu büyük bir merkez haline gelecek.”

Sokak Hayvanları için kapsamlı bir bakımevinin Antalya’nın en önemli ihtiyaçlarından ve eksiklerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Gürbüz, “Başkanımız Muhittin Böcek göreve gelir gelmez bu bakım evinin yapılması talimatını vererek burayı Antalya’ya kazandırıyor. Antalyamızda sokak hayvanlarına bu projeyle hep birlikte sahip çıkmış olacağız. Proje tamamlandığında Türkiye’nin en büyük bakımevi özelliğine kavuşmuş olacak” diye konuştu.



Enerji ve su tasarrufu sağlanacak

42 bin metrekarelik alansa yapımı süren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi’nin kendi enerjisini üreten bir yapıya sahip olması için de çalışmalar sürüyor. Projede ayrıca su tasarruf konusunda da örnek olabilecek çalışmalar üzerinde çalışılıyor. Yatırım bedeli yaklaşık 21 milyon 500 bin lira olan proje, modern ve yüksek standartlara sahip özellikleriyle Türkiye’deki diğer illere de örnek olacak.

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