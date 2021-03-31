Küba'dan Türk otelcilere davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küba'dan Türk otelcilere davet

İHA

Küba'dan Türk otelcilere davet

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nunez ve Küba Ticaret Ataşesi de olan eşi Ileana Nunez'i konuk etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette, Antalya ve Küba arasındaki ticarette ciddi bir potansiyel olduğu, ama halihazırdaki ihracatithalat rakamlarının bu potansiyeli yansıtmadığı belirtilerek, karşılıklı işbirliği olanakları görüşüldü.
ATSO çalışmaları ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Küba'nın ekonomik ve siyasi yapısı ile iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenlerin Küba ile ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde seyretmesine neden olduğunu belirtti. Küba ile olan dış ticaret hacminde 2019 yılında 55 milyon dolarla dikkat çeken bir artış olduğunun görüldüğünü belirten Davut Çetin, "Küba, Türkiye'den; un, cam, demirçelik ve plastik ürünleri ithal ediyor. Türkiye ise Küba'dan, odun kömürü, rom ve tafiaalkol, ilaç, makyaj malzemesi, deri, kahve satın alıyor. Küba ile Antalya arasında ise ticaret çok düşük seviyede. Odamıza kayıtlı 4243 yabancı sermayeli firma içerisinde Küba sermayeli 1 tane organizasyon firması bulunuyor. Antalya'nın 2020 yılında toplam 2 milyar dolarlık ihracatında, Küba'ya ihracatı bulunmuyor. Antalya 2020 yılında toplam 1,15 milyar dolarlık ithalatında, Küba'dan 75.782 dolarlık ithalat gerçekleşmiş. İthal edilen ürünler: Meşrubat, alkollü içkiler, sirke ve ağaç, ahşap eşya, odun kömürü olmuş. İkili ticaretimizin daha da geliştirilebilmesi ve iş insanlarımızın iki ülkedeki yeni girişimlerini desteklemek adına, Küba tarafıyla yeni iş birliği alanlarının istişare edilmesi önem taşıyor. Antalya olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi adına her türlü iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Latin Amerika'ya giriş kapısı
Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nunez, Antalyalı iş adamlarını Küba'da otel yatırımları yapmaya davet etti. Accor, Kempinsky gibi birçok uluslararası otel zincirinin Küba'da yatırımları olduğunu belirten Büyükelçi, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini, özellikle Antalyalı golf turizmi yatırımcılarını da Küba'da görmek istediklerini söyledi.
Havana Limanı'nı TürkKüba ortak girişiminin işlettiğini, THY'nin Küba'ya seferleri olduğunu hatırlatan Büyükelçi Nunez, Küba'nın Latin Amerika pazarına açmak isteyen Antalyalı yatırımcıları için önemli fırsatlar sunduğunu, Türk firmaların Küba'yı Latin Amerika pazarına giriş kapısı olarak değerlendirebileceklerini ifade etti. Büyükelçi Nunez ayrıca Türk ithalatçıları Küba kömürü ve Küba tropik meyve konsantreleri gibi alanlarda da Kübalı iş adamları ile temasa geçmeye davet etti.
Antalya'da otellerde ve tatil köylerinde çalışan ve akrobasi, dans ve çeşitli sahne sanatlarını icra eden 1000 civarında Kübalı'nın Antalya'da yaşadığını ileten Büyükelçi Nunez, AntalyaKüba arasında böyle bir bağın da olduğunu hatırlattı.
Antalya'yı, özellikle Kaleiçi'ni ve Türk yemeklerini çok sevdiğini ileten Büyükelçi Nunez, Antalya ile Küba arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını pandemi sonrasında ilk fırsatta Türk ve Kübalı iş insanlarını bir araya getirecek organizasyonlar yapmak istediklerini söyledi.
Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Nunez'e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Bayan Nunez'e Zeytinpark seti hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı
YEREL HABERLER Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ...
Sokak Hayvanları Bakım Evi enerji ve su tasarrufu konularında örnek olacak
YEREL HABERLER Sokak Hayvanları Bakım Evi enerji ve su tasarrufu ...
Gökyüzünde gitar resitali
YEREL HABERLER Gökyüzünde gitar resitali
Ali Çandır: “Tarım sektörü 2020’de yüzde 4.8'lik büyümeyle kurtarıcı rolünü bir kez daha üstlendi”
YEREL HABERLER Ali Çandır: “Tarım sektörü 2020’de yüzde 4.8'lik ...
Kurakçıl Peyzaj Projesi başladı
YEREL HABERLER Kurakçıl Peyzaj Projesi başladı
Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
YEREL HABERLER Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Jandarmadan uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
YEREL HABERLER Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Sindirim sistemi için arı ekmeği önerisi Doç. Dr Engin Celep: “ Arı ekmeği bağışıklık ve sindirim sistemine destek olan doğal bir arı ürünüdür”
YEREL HABERLER Sindirim sistemi için arı ekmeği önerisi Doç. Dr ...
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Banka şubesine ayran ve yumurtalı tepki Marketten aldığı 15 ayran ve 10 yumurtayı bankanın camlarına fırlattı
YEREL HABERLER Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve ...
BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmalı"
YEREL HABERLER BAİB Başkan adayı Civan: " Antalya demiryolu ile ...
'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'
YEREL HABERLER 'Ramazan'da vatandaş zamsız et yiyecek'
(ÖZEL) Düz kontakla galeriden otomobil çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasında Lüks araçların arasında düz kontak yapılabilen otomobili seçti, dinlene dinlene çaldı Güvenlik kamerasına bakarak yaptığı hırsızlıkta rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Düz kontakla galeriden otomobil çalan hırsızın ...
'Yehova Şahidi' hastaya kan nakilsiz ameliyat
YEREL HABERLER 'Yehova Şahidi' hastaya kan nakilsiz ameliyat
HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
YEREL HABERLER HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile 09:00-19:00 arası hizmet verecek
YEREL HABERLER Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile ...
Caretta carettanın ilkbahar dansı
YEREL HABERLER Caretta carettanın ilkbahar dansı
Ligin kırmızısı Antalyaspor
YEREL HABERLER Ligin kırmızısı Antalyaspor
Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok
YEREL HABERLER Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar 6 ...
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak ...
Antalyaspor´da Gökdeniz 6 hafta yok
YEREL HABERLER Antalyaspor´da Gökdeniz 6 hafta yok
Ümit Milli Takım, Sırbistan´a 1-0 mağlup oldu
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Sırbistan´a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu
YEREL HABERLER Ümit Milli Takımı Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu