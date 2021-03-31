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Kepez’den Göçerler Mahallesi’ne 5’nci park

İHA

Kepez’den Göçerler Mahallesi’ne 5’nci park

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi’ne 2 bin 500 metre kare büyüklüğünde beşinci semt parkını inşa ediyor. Çocuk oyun alanları, spor aletleri, kamelya ve bankların yer alacağı semt parkı, gecesefası, japon gülü, oya ağacı, ficus nitida gibi rengarenk açan birçok çiçek ve ağaçla yeşillendirilecek.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Göçerler Mahallesi’ndeki 5353 sokağa, 2 bin 500 metre kare alan üzerine mahallenin beşinci semt parkını inşa ediyor. Park, 5341 sokağa kazandırılan 3 bin 310 metre kare büyüklüğündeki semt parkından sonra, mahallenin ikinci büyük semt parkı özelliğini taşıyor. Yeni park projesinde, diğer parklarda olduğu gibi, yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve spor aletleri yer alacak. Semt parkı, gecesefası, japon gülü, oya ağacı, ficus nitida(sokak benjamini) gibi rengarenk açan birçok çiçek ve ağaçla yeşillendirilecek.

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