Manavgat'ta denizde çıkan hortum kamerada

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Manavgat'ın Çenger ve Kızılot mahalleleri arasında denizde saat 14.00 sıralarında hortum çıktı. Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum, bir süre su yüzeyinde ilerledi. Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu. AlanyaManavgat karayolunda araçlarıyla ilerleyenler de hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-31 16:15:44



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