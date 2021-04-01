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Sakatata 'Covid' dopingi

DHA

Sakatata 'Covid' dopingi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, pandemi döneminde en çok sakatat ürünlerinin satıldığını açıkladı. Kelle, işkembe, paça gibi ürünlerde talep patlaması olduğunu aktaran Yardımcı, "Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe, 3 günde bitiyor" dedi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemi döneminde vatandaşın en çok sakatat tükettiğini açıkladı. Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi. Pandemi nedeniyle sakatat ürünlerin çok talep gördüğünü aktaran Osman Yardımcı, sakatatın mineral ve vitamin açısından zengin olduğunu anlattı.
10 TANE İŞKEMBE 3 GÜNDE BİTİYOR
Osman Yardımcı, "Kemik suyu, kelle, paça gibi birçok sakatat üründe patlama oldu. Vatandaşlar bunun yararını anladı. Onun için de etten çok kelle, işkembe, paça satılıyor. Sakatatçılar eskiden stoklu çalışıyordu. Şimdi günübirlik çalışıyor. Hem kesimler biraz düştü hem de talep attı. Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe 3 günde bitiyor. Dana ve kuzu kellesinin insan vücuduna yararı olduğu için sakatat şu anda revaçta" dedi.
PANDEMİDE EVDE YEMEK YAPILMAYA BAŞLANDI
Koronavirüsten korunmak için sakatat tercih edildiğini belirten Osman Yardımcı, "Pandemide vatandaş evine gidip yemek yapmayı öğrendi. Çoğu kişi çhizburger, hamburger gibi yiyecekler yiyerek öğünü geçiştiriyordu ama şu anda herkes evinde yapmaya başladı" diye konuştu.
ET ÇOK ÖNEMLİ
Yardımcı, ette A, B, D vitamini ve fosfor olduğunu, hücreleri yenilediğini açıkladı. Osman Yardımcı, "Etin ilacı yok. Vejetaryenler et yemediği için kan eksikliği oluyor. Onun için ete gerçekten çok önem verilmeli. Et ne kadar ucuz olursa bizim için iyi" dedi.
COVİD'İN İLACI
Covid-19'dan önce işkembenin 14 TL olduğunu şimdilerde ise 18-20 TL'ye satıldığını belirten Osman Yardımcı, "Kesim eskisi gibi olsaydı, fiyatlar artmazdı. Bugün kellenin kilosu 12-24 lira, kuzu işkembe 20 TL, paçanın tanesi 2,50 TL. Keşke hastalık olmasaydı, biz bu satışı yapmasaydık. Kelle, paça, ayak, işkembe, et bunlar Covid'in ilacı. Bunları alan gıdasını alır, hastalığı yener, inşallah hasta da olmaz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-04-01 09:42:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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