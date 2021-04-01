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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ağırladı

İHA

Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri kazandıkları ödüllerle Rektör Prof. Dr. Özkan’ı ziyaret etti. Uluslararası yarışmalarda dereceye giren 12 öğrenci yeni başarılar için de söz verdi.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda yılın ilk 3 aylık sürecinde aldıkları başarılarla dikkat çeken öğrenciler, kazandıkları ödüllerle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil ve ödül kazanan öğrenciler Elara Aliyeva, Nurniran Pınar, İlayda Aksu, Nil Göksel, Melisa Şentürk, Deniz Girginol, Hüseyin Gültekin, Bade Erdoğan, Cansu Sara Takmaz, İlke Cenkseven, Rüya Kuzuoğlu, Gülben Vezne yer aldı.
Uluslararası alanda ödül kazanan öğrenciler ile gurur duyduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalya Devlet Konservatuvarı verdiği eğitimle öğrencilerimize hem ulusal, hem de uluslararası alanda ödüller kazandırmaya devam ediyor. Geçmiş yıllardan gelen birikimle birlikte gelecekte de daha nice ödüller kazanacak olan konservatuvarımız, bizleri gururlandırmaya ve ülke sanat camiasına yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek.” şeklinde konuştu. Ödül kazanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Özkan, “Başarılarınız hem ülkemize hem de üniversitemize prestij kazandırıyor. Katılacağınız yarışmalarda ve ilerleyen sanat yaşamınızda başarılarınızın daim olmasını diliyorum.” dedi. Öğrenciler de yeni başarılar için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a söz verdi.

Kazanılan ödüller
İtalya’da gerçekleştirilen X İnternational Competition Amigdala Giuseppe Raciti Memorial yarışmasında İlke Cenkseven kendi yaş katagorisinde birincilik ödülünü alırken, İngiltere’de gerçekleştirilen London Young Musician yarışmasında ise Cansu Sara Takmaz kendi yaş ve keman kategorisinde Silver Award ödülüne layık görüldü. Rusya’da gerçekleşen düzenlenen 2. K.Karaev Open International Internet Music Competition yarışmasında Jüri Özel Ödülünü İlayda Aksu, ikincilik ödülünü ise Nil Göksel kazandı. Almanya’da düzenlenen Clavis yarışmasında ise Deniz Girginol, Hüseyin Gültekin ve Bade Erdoğan farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük ödüllerini aldı. Ayrıca Elara Aliyeva İspanya’da düzenlenen F. Liszt Center Piano Competition yarışmasında, Nurniran Pınar Azerbaycan’da düzenlenen Academic Folk and Jazz Music Competition yarışmasında ve Melisa Şentürk de Ukrayna’da düzenlenen Lviv Kawai yarışmasında üçüncülük ödülünün sahibi oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması Özel Halk Beğeni ödülünü Rüya Kuzuoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Alkanova Online Müzik Yarışması'nda üçüncülük ödülünü Gülben Vezne hak etti.

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