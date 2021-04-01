Bayrak kampanyasının startını Başkan Yılmaz verdi

FT Antalyaspor’un “Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin” sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası, Başkan Mustafa Yılmaz’ın çağrısı ile başladı. 5 bin büyük bayrak satışı hedeflenen kampanya ile hem şehir merkezi ve ilçelerin dört bir yanının bayraklarla süslenmesini sağlanacak, hem de kulübe maddi gelir getirecek bir projeye imza atılacak.



Kampanya resmen başladı, açılışı Başkan Yılmaz yaptı

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, kampanyanın açılışını yaparken, Antalya ve Antalyasporlulara seslenerek, “55 yıllık tarihimizin en coşkulu günlerini yaşıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nda finaldeyiz. Avrupa’nın kapısına dayandık. Bu başarı hepimizin. Kupayı da hep birlikte kaldıracağımıza inanıyorum. Bugün sizleri bayrak kampanyamıza davet ediyorum. Gelin Antalya’mızı 19 ilçemiz ile birlikte kırmızı beyaza boyayalım. Hem kulübümüze destek olalım, hem de finale tek vücut yürüyelim” dedi.

Antalyaspor Başkanı olarak kampanyayı 100 bayrak alarak açtığını belirten Başkan Yılmaz, “Herkesi bu coşkumuza destek olmaya davet ediyorum. Şimdi sıra sizde. Hedefimiz en az 5 bin büyük bayrak. Şehir senin, takım senin, kupa senin. Haydi Antalya” ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra, evlerinin balkonlarını ve iş yerlerini Antalyaspor bayrakları ile süslemek isteyenler için farklı bayrak satışları gerçekleştiriliyor. Satış rakamları Antalyaspor resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından aktif olarak duyurulacak.



Üç farklı bayrak satışı

Bayrakların ilki 4x6 metre ebadında. Caddelerde dalgalanacak olan bayrağın üst kısmında (1x4 metre) #KupaSeninAntalya, orta kısmında (4x4 metre) kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması, alt kısmında ise (1x4 metre) katkı koyan firmanın ismi yer alıyor. Bu bayrak 5 bin TL’den satılıyor.

İkinci bayrak, kentin önemli cadde ve sokaklarında yer alan elektrik direklerinde yer alacak. 90x240 santimetre ebadındaki bayrakların 5 adedi 5 bin TL.

Üçüncü bayrak ise 70x105 santimetre ebadında. Üst kısmında #KupaSeninAntalya, altında ise kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması bulunuyor. Bu bayrak da 100 TL’den satışa sunuluyor. Bu bayrak için https://store.antalyaspor.com.tr adresinden sipariş verilebilecek, Antalyaspor Store mağazalarından veya kentin önemli caddeleri ve alışveriş merkezlerinde oluşturulacak satış noktalarından temin edilebilecek. Küçük bayraklar 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.

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