Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) İnovasyon Merkezi, Antalya’nın ilk ‘Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatıyor. Programa eğitim, kültür ve sanat, çevre, spor gibi konularda iş fikri olan girişimci ve girişimci adayları başvuru yapabilecek.

ASSİM, toplumsal sorunları ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Habitat Derneği ve Team Coaching’le birlikte Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programını başlatıyor.

Eğitim, kültür ve sanat, çevre, engelsiz yaşam, sağlık, gençlik, kadın, spor, turizm, tarım ve kentsel tasarım konularında iş fikri olan veya bu konularla ilgili sorunları çözmek isteyen girişimci ve girişimci adayları için online düzenlenecek programa başvurular 7 Nisan’a kadar devam edecek. Başvurular, www.assiminovasyon.com adresinden yapılacak.



Ön elemeden geçecek

Türkiye’nin her yerinden başvuruların açık olduğu programa gelen başvurular, ASSİM İnovasyon Merkezi uzmanları tarafından ön elemeden geçecek. Ön elemeyi geçen sosyal girişimci adayları, Girişim Değerlendirme Kurulu’na iş fikirlerini sunacak. Kurul tarafından kabul edilenler programa alınacak.

Program, sosyal girişimcilere yönelik eğitim çalışmasıyla başlayacak. Sonrasında koçluk destekleriyle iş planlarını hazırlamaya başlayacak sosyal girişimcilere, rehberlik hizmeti de sunulacak. İlk üç aydan sonra, sosyal girişimciler iş fikri ile ilgili gelişmeleri, çalışmalarını ve iş planlarını Girişim Değerleme Kurulu’na sunacak. İş planları çalışmaları kurul tarafından onaylanan sosyal girişimciler programa devam ederek, rehberlik ve iş geliştirme desteklerinden yararlanmayı sürdürecekler.

İkinci üç ay sonrasında Girişim Değerlendirme Kurulu’na tekrar raporlama yapan sosyal girişimciler, programın son 6 aylık dönemine geçiş yapacaklar. Bu süreçte şirketleşme, ürün ve hizmet prototipleri hazırlama, müşteri ve pazara hazırlık, yatırım ağlarına ile buluşturma, networking gibi alanlarda destekler verilmeye devam edecek. Program sonunda Girişim Değerleme Kurulu’na iş fikirleri ile ilgili gelişmeleri, yaptıkları çalışmaları sunacak olan girişimler, programdan mezun olacaklar.

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