Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde toplanacak Kentin yerel arşivi ve kültürel mirası halkla buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi ‘İpekçilik Mektebi’ binasına taşındı. Kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran merkezde tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflar Antalyalılarla paylaşılacak.

2006 yılında kurulan Kent Belleği Merkezi Kent Araştırmaları Merkezi’ne dönüştürüldü. Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak, kentlilik bilincine katkı sağlayacak merkez, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi İpekçilik Mektebi binasına taşındı. 1932 yılında yapılan tarihi bina daha sonra yıllarca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası olarak hizmet vermişti.



Basın arşivi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Evren Dayar, Türkiye’nin en önemli yerel basın arşivine sahip ve Antalya’ya ilişkin tarihi dokümanları barındıran bir merkeze sahip olduklarını belirtti. Dayar, “Antalya’nın geçmişine ait her türlü verinin toplandığı bir merkez. Örneğin Antalya’da yayınlanan ilk ve en eski gazeteler, kentin her dönemine ait tarihi fotoğraf ve belgeler, kitaplar ve yerel kurum arşivleri yer alıyor. Çelik kasalarda özenle muhafaza edilen bu envanterlerin hepsi dijital nüshalara çevrilerek, kent tarihini araştıran araştırmacıların hizmetine sunulacak” dedi.

Dayar, ilerleyen dönemde 1920’li yıllardan itibaren Antalya’da hem Osmanlıca hem de Türkçe yayınlanmış gazetelerden oluşan zengin bir arşivin dijital ortama aktarılıp, online olarak erişime açmayı planladıklarını anlattı.



Kütüphane içinde Antalya odası

Merkezde bir de kütüphane olacağını kaydeden Evren Dayar, “Kütüphane’de Antalya hakkında her türlü belgenin bir arada olacağı ‘Antalya Odası’ yer alacak. Araştırmacılar dijital nüshalar üzerinde çalışma yapabilecek. Merkez ayrıca 2006 yılından itibaren sözlü tarih çalışmaları yapıyor. Somut ve somut olmayan kültür envanterleri muhafaza edebilmek için çalışıyor. Örneğin, merkezdeki kayıt odasında eski Antalyalıların hayat hikayelerini derleyeceğimiz bir sözlü tarih çalışması gerçekleştirilecek” diye konuştu.



Tarih gün yüzüne çıkacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, kent tarihini gün yüzüne çıkaracak Kent Araştırmaları Merkezi’nin Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında bilimsel süreçler işletilerek, araştırmaların yapılacağı ilk kurum olduğuna dikkat çekti. Durmuş Ali Arslan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kent bilincini güçlendirmek ve anıları ortaya çıkararak kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak vizyonuyla proje hayata geçiyor. Tüm Antalyalıların kendinden bir şey bulacağı bir merkez olacak. Şu an merkezde arşiv belgelerinin tasnif ve dijital arşivleme çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

