Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı

İHA

Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu temeli atıldı

Kepez’in Şafak Mahallesi’ne inşa edilecek Hacı Yaşar Sezer Kur’an Kursu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen törene Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emekli il müftüsü Osman Artan, muhtarlar ve din görevlileri katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayır sahibi iş insanı Yaşar Sezer’e teşekkür etti. Güzel bir eserin temelini atmak için bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “ Din eğitimi anlamında mahallemize ışık saçacak çok güzel bir tesisin temelini atıyoruz. Allah hayırseverimizden razı olsun. İnşallah hayırlısıyla tamamlamayı ve burada Yaşar amcamızın arzu ettiği gibi, istediği gibi güzel güzel nesillerin yetişmesi hepimize nasip olsun. ”diye konuştu.

Üstün gayret gösterdi
Eserin Kepez’e kazandırılmasında emekli il müftüsü Osman Artan’ın üstün gayretlerinin olduğunu da dile getiren Başkan Tütüncü, “Osman hocamıza da huzurlarınızda ben çok teşekkür etmek istiyorum. Mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesinden tutun, projenin hazırlanmasına kadar son derece üstün gayretleri oldu. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir biçimde tamamlayıp, tekrar buranın açılışını gerçekleştirmek bize de nasip olur. Kepez’imizde yeni yeni ibadethaneler, yeni yeni Kur'an kursları... Bunların hepsi büyük bir heyecanla temel atma aşamasına geldi. “ dedi.

Kepez’e yeni müjde
Konuşmasına bir müjdeyle devam eden Tütüncü, “Önümüzdeki günlerde Antalya'da bir güzel caminin daha belediyemiz girişimiyle inşallah temelini atacağız. Mimari özellikleri bakımından tarihimizin çok özel bir devrine ışık tutan bir cami olacak.“ diye konuştu.

Hayırsevere teşekkür
Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu da, Kepez İlçe müftülüğü olarak Türkiye’de şuanda en fazla 46 yaş Kur'an kursun bünyesinde bulundurmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Arcaklıoğlu, “Şuan itibarıyla 135 adet 46 yaş Kur'an Kursumuz, 150 kişi kuran kursu öğreticimiz, 904 kayıtlı 46 yaş öğrencimizle eğitime devam ediyoruz. Pandemi öncesinde Türkiye'de il ve ilçe bazında ilk beşteydik. 3000 öğrencimiz vardı. “ dedi.
İlçe müftüsü Arcaklıoğlu, Antalya'da ilk müstakil 150 öğrenci kapasiteli 46 yaş Müftü Kemal Uçkun Kur'an kursunu Karşıyaka Mahallesi'nde açacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı başında andı
YEREL HABERLER Hayata bağladığı hastaları, Tuncer hocayı mezarı ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
Kemer'de dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde toplanacak Kentin yerel arşivi ve kültürel mirası halkla buluşacak
YEREL HABERLER Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde ...
Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programı başlıyor
(Özel) Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran’a sarkıttı Antalya'nın turizmde öncelikli hedefi yakın coğrafyadaki 900 milyon insan olacak Pandemi sonrasında Antalya, dünya genelinde 1 numaralı destinasyon olacak Kaan Kavaloğlu: "Otellerimiz sertifikasyon programından dolayı neredeyse bir laboratuvar haline geldi" "2019 turizm rakamlarına da 2023 öncesinde ulaşılamayacak"
YEREL HABERLER (Özel) Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında ...
Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
YEREL HABERLER Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
Bayrak kampanyasının startını Başkan Yılmaz verdi
YEREL HABERLER Bayrak kampanyasının startını Başkan Yılmaz verdi
Covid geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor
YEREL HABERLER Covid geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş ...
Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Özkan ödüllü konservatuvar öğrencilerini ...
Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı mesken tuttu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı ...
Jandarma yolcu valizinde 11 kilo esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma yolcu valizinde 11 kilo esrar ele geçirdi
Sakatata 'Covid' dopingi
YEREL HABERLER Sakatata 'Covid' dopingi
Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı
FT Antalyaspor'da finans problemi çözüldü, ihtilaflı dosyalar sonuca bağlandı Antalyaspor'un UEFA Kulüp Lisansı alabilmesinin yanında transfer engeli de kalktı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor'da finans problemi çözüldü, ihtilaflı ...
Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında galip Mavi Kelebekler, ilk maçta Muratpaşa’yı yendi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi çeyrek final ilk maçında ...
Antalyaspor, UEFA Kulüp Lisansı sorununu çözdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, UEFA Kulüp Lisansı sorununu çözdü
Antalya Kemerspor - Ofspor: 0-2
YEREL HABERLER Antalya Kemerspor - Ofspor: 0-2
Güreş milli takımı seçmelerine Kumluca’dan 8 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Güreş milli takımı seçmelerine Kumluca’dan 8 sporcu ...
Alanya Belediyesi kırsalda çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi kırsalda çalışmaları sürdürüyor
Manavgat'ta hortum
YEREL HABERLER Manavgat'ta hortum
Ramazan’da kırmızı ete zam yok, tavuğa da beklenmiyor Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı: "Fedakarlık edip ete zam yapmayacağız, geçen seneki gibi"
YEREL HABERLER Ramazan’da kırmızı ete zam yok, tavuğa da ...
Alanya’ya bahar geldi
YEREL HABERLER Alanya’ya bahar geldi
Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk kabri ...